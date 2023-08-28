Зіб'є іранські дрони, які отримує РФ: Ізраїль запустить лазерну ППО першою у світі

У Міноборони країни обіцяють, що за пів року ППО Ізраїлю матиме частковий лазерний захист, а за кілька років — повний.

До наступного року Ізраїль отримає частковий лазерний захист для своїх систем протиповітряної оборони, повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на заяву представника компанії Rafael Advanced Defense Systems Юваля Стейніца. За його словами, Ізраїль стане першою країною у світі з подібною системою захисту від авіації, дронів і снарядів противника.

"Ця лазерна зброя захистить нас як на Півдні, так і на Півночі", — сказав Стейніц.

Ще в лютому цього року високопоставлений чиновник Міністерства оборони бригадний генерал у відставці Денні Голд заявив, що ізраїльські лазери ППО, коли вони будуть повністю готові, зможуть збивати дрони, які Іран надсилає Росії для використання проти України. Як повідомив військовий під час виступу на конференції зі штучного інтелекту в Тель-Авівському університеті, Міноборони Ізраїлю працює над розробкою технології використання лазерів наступного покоління.

Генерал розповів про численні успішні випробування, що знищують ракети "за допомогою дуже складної системи лазерної зброї". За його словами, ці лазерні системи справляються з мінометними снарядами, ракетами та іранськими БПЛА, які Росія відправляє в Україну.

У січні цього року начальник штабу ЦАГАЛу, який іде у відставку, Авів Кохаві заявив The Jerusalem Post, що поява лазерних систем протиповітряної оборони використовуватиметься як на землі, так і в небі. Він зазначив, що десь за два роки ізраїльські військові розраховують розгорнути подібні системи вздовж кордону із сектором Гази, щоб перевірити ефективність їхньої роботи.

"Лазери дуже добре показали себе в польових випробуваннях. Якщо цей експеримент спрацює — а ми продовжимо інтегрувати й удосконалювати систему лазерного захисту протягом двох років — ми рухатимемося якнайшвидше, щоб розгорнути її по всій Півночі", — зазначив він.

Кохаві так само додав, що Ізраїль вклав чимало коштів у розробку лазерних систем протиповітряної оборони. І всього за три роки вдалося досягти приголомшливого прогресу в цьому питанні.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ заявили про створення лазерної гармати. Нібито лазерна зброя успішно пройшла випробування на полігоні та показала високу ефективність роботи.