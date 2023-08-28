Двигуни, плати, мікрочіпи: як і в кого Росія купує деталі для БПЛА "Ланцет"

Росія досі закуповує у європейських виробників низку матеріалів для виробництва друкованих плат, які потрібні для виробництва технологічної зброї: епоксидні композити, поліамідні клеї, полімерну плівку, обладнання для тестування.

У дронах "Шахед-136/131", "Ланцет" і "Орлан-10", якими росіяни часто атакують Україну, містяться іноземні компоненти. Серед країн, які експортують ці комплектуючі Росії, є навіть союзниці Києва, йдеться в опублікованому 28 серпня "Українською правдою" матеріалі.

"Ланцети" напхані складною електронікою, яку в РФ не виробляють. Але західні компоненти без проблем потрапляють на військові заводи агресора. Потоки настільки масштабні, що Росія може не тільки підтримувати старі темпи виробництва цих безпілотників, а й нарощувати їх у кілька разів.

Компоненти з яких країн знайшли в БПЛА "Ланцет"

Медіа отримало від Офісу президента звіт про російське виробництво "Ланцетів", який спільно складали українські спецслужби та дослідницькі інститути. У ньому також згадується обладнання швейцарської компанії Essemtec, японської JSW і китайської Jiangsu Yawei Machine. Більшість обладнання потрапляло в Росію вже після 24 лютого 2022 року.

Крім двигуна в російських "Ланцетах" знаходили електроніку з Китаю, Тайваню, США, Швейцарії та Південної Кореї. Загалом з американського ринку до РФ приходять 17 електронних компонентів для виробництва дронів цього типу. По одному з компонентів надають компанії Тайваню та Швейцарії.

Зокрема йдеться про такі компанії, як Analog Devices, Texas Instruments, Atmel, Microchip Technology, Marwell, STMicroelectronics.

Компоненти з яких країн містяться в російському БПЛА "Ланцет" Фото: УП

Незважаючи на те, що на економічні відносини РФ з багатьма країнами накладено санкції, росіяни знайшли спосіб, як доставляти необхідні для безпілотника деталі. Спочатку виробник БПЛА створює компанію-посередника в РФ, після цього вже вона створює свою філію в Казахстані і замовляє на неї компоненти для безпілотника "Ланцет" з Китаю. Своєю чергою до КНР товари потрапляють завдяки турецькому дистриб'ютору, який закупив їх в Угорщини. Ну а фірма-продавець з Угорщини замовила їх прямо у німецького виробника.

Як західні компоненти для БПЛА потрапляють до РФ Фото: УП

Крім того, під експортний контроль досі не потрапила низка матеріалів для виробництва друкованих плат, які потрібні росіянам для виробництва технологічної зброї: епоксидні композити, поліамідні клеї, полімерна плівка, обладнання для тестування.

Які важливі компоненти для БПЛА Ланцет не потрапили під експортний контроль Фото: УП

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що російські "Ланцети" та "Орлани" майже на 70% складаються з іноземних компонентів. За словами Андрія Єрмака, санкційна група дослідила три безпілотники різних видів, якими росіяни б'ють по Україні, і виявила в них велику кількість компонентів, виготовлених західними компаніями.

Крім того, в ОП склали список виробників БПЛА "Ланцет", які уникли санкцій. Санкцій уникли дев'ять компаній і 15 фізичних осіб, причетних до випуску БПЛА "Ланцет". Тому Росія має можливість безперешкодно нарощувати випуск дронів.