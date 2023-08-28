У безпілотних підводних човнів з'являться "цифрові двійники": навіщо вони потрібні військовим

Військові інженери успішно провели морські випробування свого прототипу для створення та управління цифровими двійниками безпілотних підводних апаратів, таких як REMUS 100.

Компанія Integer Technologies відзвітувала про успішне завершення морських випробувань свого прототипу для створення та управління цифрових двійників безпілотних підводних дронів, повідомляє Shephardmedia. Це тестування є частиною співпраці з Міноборони США в рамках проєкту DARPA SBIR Phase 2. Метою програми є поліпшення підводного зв'язку та прийняття рішень для місій підводних безпілотників.

Цифровий двійник — це віртуальне представлення фізичного об'єкта або системи. Його можна використовувати для моделювання поведінки фізичного об'єкта або системи та передбачення її продуктивності в різних умовах. Цифрові двійники UUVs (безпілотних підводних субмарин) можна використовувати для моделювання поведінки апарата в реальних умовах, вивчення його зносостійкості, поведінки за різних критичних ситуацій. Цифровий двійник може використовуватися для планування місії UUV або навчання майбутніх операторів підводних безпілотників. Подібна система цифрових двійників може стати в пригоді та для розроблення майбутніх модифікацій подібних апаратів.

Принцип роботи системи цифрових двійників Фото: Integer Technologies

Команда інтегрувала архітектуру цифрового двійника, програмне забезпечення та системи зв'язку в REMUS 100. Це автономний підводний апарат (AUV), розроблений компанією Northrop Grumman. Він призначений для виконання різних завдань, включно з розвідкою, картографуванням, збиранням зразків і спостереженням. Remus 100 має довжину близько 1,8 метра і важить близько 80 кілограмів. Він оснащений двома електродвигунами, які дають йому змогу розвивати швидкість до 5 вузлів (9,26 км/год). AUV також оснащений різними датчиками, зокрема гідролокатором, відеокамерою і датчиками глибини. Remus 100 може працювати на глибині до 100 метрів і автономно протягом 24 годин.

Програма SBIR Phase 2 спрямована на визначення і демонстрацію варіантів використання цифрових двійників для окремих безпілотних підводних човнів, а також місій за участю декількох UUVs з метою допомогти операторам подолати проблеми підводного зв'язку в місіях UUVs.

Програма досліджень включала розробку і проведення випробувань у воді прототипу архітектури розділеного бортового і зовнішнього цифрового двійника. Ця архітектура дає змогу прогнозувати ймовірність успіху місії та надає операційному командиру альтернативні досяжні місії в реальному часі на основі минулого, сьогодення і прогнозованого стану довкілля та підсистеми безпілотних підводних апаратів.

Підводний безпілотний апарат REMUS 100

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