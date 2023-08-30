"Руйнуємо виробництво Shahed", — експерт оцінив удар дронів по заводу в Брянську (відео)

За словами Сергія Грабського, необов'язково атакувати завод у Єлабузі, де збирають Shahed, — достатньо обірвати ланцюжок постачання і позбавити росіян енергії.

Нічні удари по заводу "Кремній ЕЛ" у російському Брянську можна пов'язати з цілями, названими представником ГУР Вадимом Скібіцьким, який акцентував увагу на знищенні місць виробництва Shahed у Росії або компонентів до них, заявив в ефірі радіо NV військовий експерт Сергій Грабський. За його словами, важливо завдавати більше ударів по будь-яких об'єктах, які виробляють компоненти для російських військових боєприпасів.

"Україні потрібно боротися з причиною, а не наслідками. Ми повинні розірвати ланцюжки постачання компонентів для виробництва дронів Shahed. Прикрити всі ці об'єкти росіяни не зможуть і тому завдання нашої розвідки виявити якомога більше цих підприємств", — сказав Грабський. "До цих цілей можна додати енергогенеруючі підприємства, адже якщо не буде електрики, то не буде і виробництва", — додав він.

При цьому не завжди обов'язково бити по великих об'єктах, таких як завод у Єлабузі (Татарстан), де деталі збирають воєдино. Вихід з ладу будь-якої компанії з виробництва невеликої, але важливої частини дрона вже завдасть значної шкоди ворогові, каже експерт.

Завод "Кремній ЕЛ" займається виробництвом транзисторів і мікросхем за технічним процесом 500 нанометрів. Його основними клієнтами є "Росатом", "Алмаз-Антей", "Авіаприладобудування" і "Роскосмос". Майже 90% продукції йде на військово-промисловий комплекс, зокрема для створення ракетних установок "Тополь-М" і "Булава", ЗРК С-300 і С-400, а також важливої електроніки для літаків "МіГ" і "Су".

Як повідомлялося раніше, вночі кілька українських дронів атакували російський Брянськ. Один із них завдав удару по заводу "Кремній ЕЛ", інший збили під час спроби атаки місцевої телевежі. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Так само українським дронам вдалося знищити два військово-транспортні літаки Іл-76 під Псковом. Після атаки на аеродром одразу десяти українських БПЛА чотири літаки зазнали пошкоджень, два з яких охоплені вогнем.

А вчора в окупованій Новій Каховці пролунав вибух у будівлі, де розташоване відділення російської партії "Єдина Росія". В окупаційній адміністрації повідомили, що внаслідок атаки дрона почалася пожежа, знищено оргтехніку та документацію.