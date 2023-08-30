Нові роботи скоро посилять ЗСУ: українці створили "камікадзе", турелі та "глушилки"

Глава Мінцифри Михайло Федоров у рамках платформи Brave1 вже протестував 25 безпілотників, які допоможуть боротися з російськими загарбниками.

Уже за кілька тижнів Збройні сили України зможуть застосувати нових наземних роботів вітчизняного виробництва, які творці протестували разом із віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим. Про це пише видання Business Insider, посилаючись на представника платформи Brave1.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, особисто ознайомився з випробуваннями 25 наземних автономних систем, які проєкт Brave1 скоро відправить на фронт. Про це чиновник повідомив на своїй сторінці у Facebook і виклав фото наземних роботів.

"Перевірив у польових умовах 25 унікальних розробок — від логістичних до бойових, від дистанційних турелей до роботів-камікадзе. Уже скоро вони допоможуть військовим ефективніше знищувати ворога, — написав Михайло Федоров. — Зараз у нас значний прогрес на ринку безпілотників — компанії масштабуються та активно розвиваються. Далі ми розширимо цей досвід на Армію роботів".

Наземний робот із туреллю, розроблений в Україні Фото: Facebook

Як зазначає Business Insider, популярність автономних систем, таких як дрони та роботи, стала відмінною рисою бойових дій в Україні. Найактивніше використовують повітряні дрони, які та Україна, і Росія використовують для розвідки та атак. Наземним дронам приділяється порівняно менше уваги, і цю ситуацію, схоже, намагаються змінити United24 і Михайло Федоров. За інформацією представника платформи Brave1, деякі з протестованих наземних дронів мають бути готовими до експлуатації та надіслані ЗСУ протягом двох-трьох тижнів.

Глава Мінцифри не став уточнювати, якими саме технічними характеристиками володіє та чи інша модель автономних машин, але експерти видання Business Insider зазначили, що вже за зовнішнім виглядом можна судити про основні завдання кожного з них.

Наприклад, одразу помітний робот з туреллю і стає зрозумілим його основне завдання — знищення піхоти противника або зачистка добре обстрілюваних ділянок від ворога. Великий і важкий колісний безпілотник явно свідчить про транспортування поранених з поля бою або доставлення амуніції на лінію зіткнення з ворогом. Колісна платформа з двома мінометними снарядами явно натякає, що це робот-камікадзе. А загадкова вежа з численними антенами напевно виконує функцію системи радіоелектронної боротьби та захисту від дронів росіян.

Раніше Фокус повідомляв, що у ЗСУ на фронті з'явився наземний дрон "Каракурт". Українські військові вже використовують колісний безпілотник для підриву позицій і техніки, розвідки, мінування і підвезення боєкомплекту на позиції.