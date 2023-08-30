Допомагають супутники, але не Starlink: експерт розкрив, як дрони ЗСУ атакують РФ

Росія застосовує потужні системи РЕБ, але безпілотники долають її завдяки автономним технологіям.

Українські дрони отримали можливість долітати до Москви і вражати цілі в російській столиці завдяки автономному режиму польоту на далекі відстані. Про це написав український військовий фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" у своєму Telegram-каналі в середу, 30 серпня.

Пояснюючи суть питання, експерт зазначив, що будь-якими БПЛА можна керувати з землі на дистанцію до 200 км у теорії, і до 150 на практиці. Це за умови, що польоту не заважатиме РЕБ. Далі зв'язок неможливий, тому що Земля кругла і літак іде за горизонт.

"Є звісно варіанти із супутниковим зв'язком, але вони мають свої нюанси. Швидкості передачі доступних супутникових систем не дають змоги реалізувати повноцінне управління БПЛА", — зазначив Бескрестнов.

Він підкреслив, що навіть Starlink не може допомогти українським військовим в атаці безпілотниками по цілях держави-агресора, оскільки супутниковий інтернет не працює на території РФ. Тому операторам безпілотників залишається використовувати тільки автономний режим польоту БПЛА.

"Тому всі наші дрони на далекі відстані летять автономно. Як і Shahed на нас. Щоб точно вразити ціль, потрібно прокладати маршрут за супутниковою навігацією. І звісно наш противник намагається нам перешкоджати, ставлячи "глушилки" на GPS по Москві та області. А ми намагаємося застосовувати системи захисту для БПЛА від цих "глушилок". При цьому ми шукаємо дешеві рішення, тому що ударні дрони повинні коштувати мінімально", — сказав військовий експерт.

Однак і росіяни намагаються захистити свою столицю. Так, зараз навколо Москви зосереджені сили РЕБ, які пригнічують усі можливі супутникові системи великою потужністю. Своєю чергою українські оператори БПЛА роблять свої дії, щоб обійти такий захист.

"Що тоді робити? Використовувати інерційні системи польоту, тобто БПЛА має зрозуміти, що його заглушили, і увімкнути автономний політ далі, сподіваючись знайти знову сигнал супутників і продовжити політ до зазначеної точки. Ось так і відбувається нескінченна війна РЕБ проти систем захисту від РЕБ", — резюмував Бескрестнов.

Нагадаємо, 30 серпня росЗМІ писали про те, хто і звідки міг запустити дрони, які атакували Росію. Росіяни висунули три версії, але не можуть дійти спільної згоди, оскільки кожна з них може призвести до неприємних наслідків.

А кількома тижнями раніше творець розкрив характеристики БПЛА "Київська Русь", який долетів до Москви і завдав удару. "Київська Русь" може нести корисне навантаження, яке важить практично стільки ж, як і сам дрон. Крім того, техніка працює як за низьких, так і за високих температур повітря.