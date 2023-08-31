ЗСУ передають розвідник-трансформер Vector: як він допоможе бити ворога (відео)

Головною особливістю цього типу БПЛА є можливість трансформації безпілотника в мультикоптер. Це дає змогу збільшити спектр завдань, для яких можна використовувати цей літальний апарат.

Німеччина оголосила про те, що Україна в новому пакеті допомоги отримає розвідувальні безпілотники Vector. Вони були розроблені компанією Quantum-Systems і можуть допомогти Збройним силам України під час контрнаступу.

Це авіаційний комплекс, створений для проведення спостережень за різними об'єктами шляхом отримання фото- або відеокоординат і передавання цієї інформації на пункт управління. Vector оснащений інноваційними датчиками, які в режимі реального часу здатні надати необхідну інформацію швидко і точно.

Завдяки особливостям конструкції Vector, а саме встановленим трьом поворотним роторам (двом на крилах дрона, одному в хвостовій частині), безпілотник може виконувати вертикальний зліт і посадку. Основною особливістю цього типу БПЛА є можливість трансформації безпілотника в мультикоптер. Це дає змогу збільшити спектр завдань, для яких можна використовувати цей літальний апарат.

Технічні характеристики розвіддрона Vector

Журналісти, які підготували матеріал, що стосується розвідувального безпілотника, вказали такі характеристики цієї техніки:

радіус польоту — 15 км (можна збільшити до 25 км);

час польоту — 2 год;

крейсерна швидкість — до 25 м/с;

розмах крил — 2,8 м;

максимальна злітна вага — 7,4 кг;

вага корисного навантаження — 10% ваги дрона.

Нагадаємо, 31 серпня стало відомо, що в Україні запускають виробництво ударних дронів STING. Безпілотник здатний розвинути швидкість до 80 км/год і підняти в небо бойове навантаження, вагою до 3-х кілограмів.

Крім того, 30 серпня ЗСУ показали у справі "всевидючий" дрон "Фурія". Крейсерська швидкість безпілотника становить 65 км/год, а маршрут можна змінити вже під час польоту.