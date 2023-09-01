"Боремося за виживання": українки перетворюють дешеві дрони на зброю проти росіян (відео)

Жінок-добровольців навчають керувати FPV-дронами й атакувати техніку ЗС РФ на секретній базі проєкту Victory Drones.

Україна намагається отримати перевагу у війні дронів, постійно атакуючи російські війська і міста безпілотниками. Для цього потрібен великий штат операторів і оскільки безліч чоловіків пішли на війну, керувати дронами тепер стали жінки, повідомляє у своєму репортажі CNN.

Сьогодні для успіху на фронті потрібно багато операторів БПЛА, тому в Україні масово організовуються курси з навчання майстерності управління квадрокоптерами. Одним із таких проєктів є Victory Drones — екосистема навчання операторів безпілотників для ЗСУ, ДСНС і медслужб у співпраці з Генштабом України.

Журналісти CNN побували на одному з секретних полігонів, розташованому біля покинутої церкви. Тут молоді жінки різних професій тренуються керувати безпілотниками типу Mavic, долаючи різні повітряні перешкоди.

"Ми робимо все що в наших силах для опору російським окупантам. Усе просто — росіяни прийшли нас вбити та ми боремося за своє виживання, — каже Юлія, одна з курсанток курсу навчання управління БПЛА. — До війни я була письменницею і режисеркою фільмів, а тепер — операторка дрона".

На курсах використовують модифіковані під скидання боєприпасів китайські квадрокоптери. Це дуже дешеве рішення порівняно з тією шкодою на мільйони доларів, яку вони можуть завдати російській техніці, зазначають журналісти. Під час занять дівчат вчать скидати пляшки з піском на передбачувану ціль, а напрацювавши досвід, вони потім зможуть використовувати FPV-безпілотник (дрон з видом від першої особи) для знищення справжнього ворога. Так само ці дрони і навички операторів стануть у пригоді для розвідки, адже, як відомо, невеликі цивільні дрони використовуються для моніторингу на лінії зіткнення.

Дівчата поки що скидають пляшки з піском на ціль, а в майбутньому будуть скидати боєприпаси на окупантів

"Дрони дуже важливі не тільки для знищення техніки ворога, а й для розвідки", — каже співзасновниця проєкту Люба Шипович. "Розвідувальні дрони дають змогу чітко оцінювати ситуацію і розуміти, яку зброю і проти якої техніки треба використати в цей момент, коли слід наступати, а коли краще перечекати", — додає вона.

Пілотів навчають майстерності складання та ремонту дронів Фото: CNN

Крім практичних навичок управління курсанток вчать і простих інженерних умінь: паяти, програмувати й перепрошивати безпілотники під потрібні цілі. Оператор має вміти полагодити безпілотник, якщо той постраждав під час завдання, але зміг повернутися на базу.

Раніше Фокус розповідав, що дрон ЗСУ за одну ніч знищив техніки РФ на $5 млн. Безпілотник позбавив російську армію танка Т-80, гаубиці "Гвоздика" і танкового мостоукладача МТУ-90, вивівши їх з ладу влучними ударами.

Водночас США стурбовані активним застосуванням FPV-дронів і з російського боку. За словами журналістів, єдиний спосіб боротьби з FPV-дронами — це заздалегідь встановити передавач радіоперешкод.