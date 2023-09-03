Втратили $3 млн: ЗСУ за допомогою FPV-дрона ефектно знищили російський "Солнцепек" (відео)

Український дрон переслідував вогнеметну систему "Солнцепек" та завдав удару в найбільш неочікуваний момент. Ніхто з екіпажу не вижив.

У Луганській області Збройні сили України знищили важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" разом із екіпажем, який складався з трьох людей. Про це повідомив голова Луганської обласної військово адміністрації Артем Лисогор у Telegram.

"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка за допомоги FPV-дрона знищила важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" вартістю $3 млн", — сказав Артем Лисогор.

Він зазначив, що озброєння установки ТОС-1А "Солнцепек" складається з 24 термобаричних ракет 220-мм калібру. Система залпового вогню змонтована на шасі танка Т-72. Зокрема, термобаричні некеровані реактивні снаряди, які використовує "Солнцепек", мають довжину 3700 мм і важать 217 кілограмів.

На відео, яке показав Лисогор, видно, як FPV-дрон переслідував ворожу установку "Солнцепек" і завдав удару, коли перебував поруч із технікою. Після цього в небо здійнявся густий білий дим.

Нагадаємо, 2 серпня стало відомо, що на Таврійському напрямку українські військові за добу знищили 19 одиниць військової техніки ворога, зокрема установку ТОС-1А "Солнцепек".

У Forbes від 1 вересня розповіли, що Збройні сили України знищили техніку Російської Федерації на 1,2 мільярда доларів за серпень 2023 року. Наприкінці місяця ЗСУ мали низку успішних операцій, внаслідок чого Росія втратила декілька бомбардувальників, військово-транспортних літаків та іншу дорогу техніку.