Рота "Ахіллес" знищила 20 одиниць техніки ЗС РФ у серпні за допомогою БПЛА (інфографіка)

За даними командування роти, Росія протягом місяця втратила 2 танки, 3 БМП, 10 артилерійських установок, 2 вантажівки і три склади з боєприпасами.

У рамках контрнаступу ЗСУ рота ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОМБр ім. Івана Сірка знищила за серпень 20 одиниць військової техніки ЗС РФ. Також 60 одиниць техніки вдалося пошкодити. Про це 3 вересня повідомила прес служба роти у Facebook.

Повідомляється, що "Аххілес" змогла знищити 2 танки, 3 БМП, 10 САУ, 2 військові вантажівки, а також 3 склади з боєприпасами противника. Дані наведено за період з 1 по 31 серпня 2023 року.

"На інфографіці відображено поразки, реалізовані виключно за рахунок наших безпілотників. Робота, здійснена в інтересах інших підрозділів, не відображається, щоб уникнути дублювання", — йдеться в повідомленні.

Знищена та пошкоджена російська техніка Фото: Ахіллес - рота ударних БпАК 92-ї ОМБР імені кошового отамана Івана Сірка/Facebook

Нагадаємо, що 3 серпня СБУ відзвітувала про успішні спецоперації в серпні. До оприлюдненого ролика увійшли не тільки кадри зі знищення ворога і техніки, а й атаки морських дронів на Кримський міст.

Також повідомлялося, що ЗСУ за допомогою FPV-дрона ефектно знищили російський "Солнцепек". Український дрон переслідував вогнеметну систему "Солнцепек" і завдав удару в найнесподіваніший момент. Ніхто з екіпажу не вижив.