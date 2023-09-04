Знищує техніку і солдатів ЗС РФ: український робот "Медожер" показав себе в бою (відео)

Робот-камікадзе вміщує в себе 40 кілограмів вибухівки і вже допомагає деяким підрозділам ЗСУ доставляти міни прямісінько до позицій окупантів.

Перші дрони та автономні наземні платформи, які нещодавно тестував очільник Мінцифри Михайло Федоров, вирушають на фронт. Серед них і наземна роботизована платформа Ratel ("Ратель"), що перекладається з англійської як "Медожер", повідомив в ефірі ТСН один із його розробників, Тарас Остапчук, який служив у 120 окремому розвідувальному батальйоні.

Цей робот-камікадзе оснащений електродвигуном, що дозволяє йому непомітно підкрастися до ворога на відстань до п'яти кілометрів. Він здатний доставити смертельний "подарунок" окупантам вагою до 40 кілограмів — протитанкові або протипіхотні міни калібру 120-мм.

"Головне завдання цього наземного безпілотника — знищення техніки та особового складу ворога", — розповідає розробник автономної платформи Тарас Остапчук.

Робот-камікадзе може пересуватися на відстань до 5 кілометрів Фото: Скриншот

Крім робота-камікадзе є ще два евакуаційні дрони, які зараз запускаються в серію. Ці автономні платформи не лише рятуватимуть життя українських героїв, витягаючи їх з-під вогню противника, а й підвозитимуть боєкомплекти чи медикаменти просто на лінію фронту. За словами Тараса Остапчука, автономного робота "Ратель" уже випробували на фронті і військові дуже добре відгукуються про цю безпілотну систему.

"Хлопці хочуть, щоб таких безпілотних платформ було якомога більше", — зазначив військовий інженер.

Ratel здатний без проблем долати перешкоди до 25 сантиметрів заввишки і добре переміщується по піску. "Там де проїде джип, там проїде і наш "Медоїд"", — запевнив розробник.

Наразі виробництво "Медоїдів" оплачується силами волонтерів і збором пожертвувань, але в кооперації з державою. Наразі оголошено про початок збору на перші п'ятдесят роботів разом із фондом DIGNITAS.

Раніше стало відомо, що окрім бойових дронів і роботів очільник Мінцифри Михайло Федоров ознайомився і з антидроновою рушницею Piranha. А ще міністр заявив, що наші бійці отримали п'ять автономних мобільних платформ "Рись" — ці роботи здатні підвозити боєприпаси просто на поле бою. За словами Михайла Федорова, у поєднанні з турелями "Шабля" вони перетворюються на смертельну зброю проти ворога.