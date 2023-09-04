"Знекровить танки РФ": творці розкрили секрети українського дрона Punisher (відео)

Головне завдання Punisher полягає в завдаванні несподіваних ударів по ворожих позиціях, які не дістає ствольна артилерія — для цього створені спеціальні боєприпаси.

Ударні дрони Punisher, які наразі отримують модернізований захист від засобів радіоелектронної боротьби, дуже популярні у Збройних силах України. Про особливості використання цього безпілотника та про його "зоряних" пілотів проєкту "Зе Інтерв'юер" розповіли його розробники з компанії UA Dynamics Максим Суботін та Петро Розенбаум.

Максим Суботін і Петро Розенбаум — розробники дрона Punisher Фото: UA Dynamics

Найчастіше запитання, яке чують розробники: чим же відрізняється легендарний турецький БПЛА Bayraktar TB-2 від популярного зараз Punisher? "Байрактари" перебувають в управлінні ВПС України, тому що за своїми розмірами є, по суті, автономними літаками. Punisher можна поставити в будь-який бойовий підрозділ. Ці дрони діяли успішно, тому що окупанти на самому початку війни недооцінили важливість ППО. Але коли стало зрозуміло, якої величезної шкоди завдають армії РФ ці дрони, то росіяни підтягнули засоби протиповітряної оборони, і зараз ці безпілотники переважно використовують для розвідки. Хоча ці дрони стали з'являтися на передовій і, як кажуть західні військові експерти, це відбувається через успішне знищення систем ППО армії РФ, а також через точкові удари вглиб території Росії: окупантам доводиться відтягувати комплекси, даючи свободу "Байрактарам".

"Байрактари" — великі літаки і ними користується тільки ВПС України

"На них встановлено дуже потужні засоби оптоелектронної розвідки. Ці модулі дають змогу "Байрактарам" виконувати місії, не переходячи лінію фронту, і залишатися у відносній безпеці від ППО російської армії", — каже один із розробників Punisher Петро.

Інженер зазначає, що, на жаль, досі на Punisher доводиться ставити китайські компоненти. Проблема навіть не в тому, щоб їх ввезти в Україну, а в тому, щоб вивезти зі США чи Японії — занадто багато бюрократичних процедур для подібних компонентів подвійного призначення. За його словами, війна дронів перейшла на такий високий рівень, що компонентами подвійного призначення (які можна використовувати та в цивільних, і у військових дронах) уже не обійтися. Тому потрібен саме "військовий рівень" матеріалів, а коштують вони значно дорожче, хоча, звісно, повністю виправдовують витрати.

"Вартість кожного Punisher я не можу назвати точно, адже все залежить від комплектації. До того ж ми почали встановлювати на них особливий захист від РЕБ, що значно вплине на вартість. У будь-якому разі це близько $50 тис. за повний комплект", — зазначає Петро Розенбаум.

Дрони Punisher збирають із якісних комплектуючих, які дуже складно дістати Фото: UA Dynamics

У комплект Punisher входить станція наземного управління, яку збирають у Німеччині (на основі захищеного за військовими стандартами ноутбука Roda Lizard, постачають до 15 армій країн НАТО), джойстик управління дроном, антена зв'язку на тринозі та сам дрон, окремо в боксах перевозять боєкомплект. Безпілотник перебуває в розібраному стані, але зібрати його можна всього за 5 хвилин після недовгих тренувань.

"Але якщо підходити до справи ґрунтовно, не поспішаючи та з усіма перевірками, то для складання всієї установки та готовності до запуску знадобиться не більше 15 хвилин", — каже Максим Суботін, один із розробників Punisher. "Однак перед цим бійцям потрібно вибрати майданчик для старту, вирити окоп із бруствером, щоб не стати жертвою "Ланцета" або інших російських дронів, які зараз полюють за безпілотними підрозділами", — зазначає Суботін. Для оптимального обслуговування комплексу Punisher потрібно три людини: одна збирає дрон, інша встановлює катапульту, а третя працює з системою управління.

Збірка Punisher в умілих руках займає 5 хвилин, але за умови готової позиції Фото: Скриншот

Для військових операцій на лінії фронту було б непогано мати хоча б по одному комплекту Punisher на кожні 10 кілометрів, вважають в UA Dynamics. "Звісно, потрібно додати до цього ще по одному комплекту щомісяця, адже яким би добрим не був дрон, ППО ворога теж не дрімає", — наголошує Петро.

Головне завдання при розробці концепції Punisher полягало в необхідності несподіваних для ворога ударів по його позиціях за межами дії ствольної артилерії, розповів в інтерв'ю Максим. Він зазначає, що за допомогою безпілотника можна завдавати точніших ударів, ніж з артилерійських систем, а радіус ураження 2,5 кілограми вибухівки становить близько 34 метрів, що багаторазово підтверджено на практиці.

Максим Суботін і контейнер для боєприпасу дрона Punisher Фото: armyinform

"У момент прильоту боєприпасу 2300 кульок калібру 5.56 розлітаються саме в такому радіусі вражаючи окупантів, які ризикнули зібратися разом", — каже Максим.

Однак за його словами, спочатку все-таки Punisher ім'я в кожному боєприпасі 600 г вибухівки, насамперед планувався для ураження тилових запасів ворога, наприклад, складів з вибухівкою або паливних заправників, знищення яких "знекровлює" танки. "В ідеалі, потрібно дочекатися моменту, коли заправник заправлятиме танк, і тоді, вдаривши по ньому, ви можете знищити та важку бронетехніку", — зазначає розробник дрона. Звісно, в UA Dynamics розробили й кумулятивний боєзаряд, що призначений якраз для знищення бронетехніки. Він коштує не дорожче, ніж "кульковий" — у районі 100$.

Відомий DJ Топольський є оператором Punisher Фото: Скриншот Соліст "Бумбокс" Андрій Хливнюк пілот Punisher Фото: Скриншот

Цікавий факт: із дронами Punisher у складі ЗСУ працюють відомий ді-джей Анатолій Топольський та соліст "Бумбоксу" Андрій Хливнюк. Топольський є оператором дрона (працює зі станцією наземного управління), а Хливнюк є саме пілотом дрона — від його вміння залежить результат місії.

Раніше Фокус розповідав, що всього за один день дрони Punisher за один день знищили техніки РФ на $30 млн. Оператори здійснили п'ять нальотів, витративши бомб на $1000. Найціннішою їхньою жертвою став російський ЗРК "Тор" вартістю $25 млн.

Писали також, що ЗСУ отримають 50 штук оновлених дронів Punisher, які з 2016 року жодного разу не змогли збити на полі бою.