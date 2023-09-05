Збиває дрони і прожижає 8 мм броні: військові випробували лазерну гармату Titanis (відео)
Комплексом Titanis уже зацікавилися представники країн Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Північної Америки.
Оборонна компанія Electro Optic Systems (EOS) з Австралії 25 серпня провела випробування своєї лазерної зброї Titanis на полігоні Клондайк у західній частині Нового Південного Уельсу (США). Розробники відзвітували про успіхи своєї "безшумної та смертоносної" системи на офіційному сайті.
Енергетична система Titanis з водяним охолодженням і потужністю 34 кВт успішно знищила дрони. Крім того, лазер пропалював сталеві пластини завтовшки 8 мм на відстані понад кілометр, що дає змогу боротися не лише з безпілотниками, а й із легкою броньованою технікою ворога.
Система Titanis виявляє і відстежує цілі за допомогою сучасного імпульсного доплерівського радара 4D AESA і пасивного радіочастотного виявлення. Система відстежує загрозу за допомогою високоточних інфрачервоних камер і камер денного світла, а також передового програмного забезпечення для відеостеження, а потім використовує некінетичний інгібітор радіочастот (РЧ) для боротьби з дронами. Якщо радіочастотний інгібітор не спрацює, Titanis перемикається на жорстке знищення лазером.
Titanis побудований на основі перевірених на практиці підсистем для виявлення всіх типів дронів, включно з нерухомим крилом і квадрокоптерами масою до 600 кг. Система пропонує можливості виявлення та ураження цілей ворога з часом відгуку від 1 до 4 секунд, що забезпечує швидке реагування на загрози БПЛА. Крім лазера модуль Titanis можна оснастити додатковим кулеметом калібру 7,62 мм для ширшого вибору способу знищення цілей.
Метт Джонс, виконавчий віцепрезидент EOS з оборонних систем, сказав, що система призначена для боротьби з дронами, але її можна поліпшити, збільшивши потужність для знищення цілої низки об'єктів: бронетехніки, високошвидкісних ракет або гіперзвукових ракет.
"Спрямована енергія як технологія має широкий спектр застосувань: від малопотужних систем, що пригнічують датчики, до дуже потужних систем, що можуть збивати гіперзвукові ракети навіть із космосу", — він сказав.
Розробники системи підкреслюють, що спрямована енергія має величезні технічні переваги порівняно з іншими способами знищення техніки противника. Це відіграє важливу роль, оскільки ракети та дрони летять дедалі швидше, і тільки лазер, що б'є по цілі зі швидкістю світла (300 тис. км/с.) здатний їх зупинити.
В Electro Optic Systems зазначають, що її комплексом Titanis уже зацікавилися представники країн Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Північної Америки. Є безліч урядовців, які виявляють особливий інтерес до розвитку енергетичної зброї.
Але поки що компанія не укладала жодних контрактів на систему спрямованої енергії Titanis і продовжує її покращувати.
"Наші випробування на полігоні, — це демонстрація того, що технологія працює, і що ми можемо ефективно протистояти дронам за допомогою спрямованої енергії", — заявляє Метт Джонс.
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