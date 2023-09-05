Збиває дрони і прожижає 8 мм броні: військові випробували лазерну гармату Titanis (відео)

Комплексом Titanis уже зацікавилися представники країн Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Північної Америки.

Оборонна компанія Electro Optic Systems (EOS) з Австралії 25 серпня провела випробування своєї лазерної зброї Titanis на полігоні Клондайк у західній частині Нового Південного Уельсу (США). Розробники відзвітували про успіхи своєї "безшумної та смертоносної" системи на офіційному сайті.

Енергетична система Titanis з водяним охолодженням і потужністю 34 кВт успішно знищила дрони. Крім того, лазер пропалював сталеві пластини завтовшки 8 мм на відстані понад кілометр, що дає змогу боротися не лише з безпілотниками, а й із легкою броньованою технікою ворога.

Ось як система Titanis вражає дрони Фото: EOS

Система Titanis виявляє і відстежує цілі за допомогою сучасного імпульсного доплерівського радара 4D AESA і пасивного радіочастотного виявлення. Система відстежує загрозу за допомогою високоточних інфрачервоних камер і камер денного світла, а також передового програмного забезпечення для відеостеження, а потім використовує некінетичний інгібітор радіочастот (РЧ) для боротьби з дронами. Якщо радіочастотний інгібітор не спрацює, Titanis перемикається на жорстке знищення лазером.

Titanis побудований на основі перевірених на практиці підсистем для виявлення всіх типів дронів, включно з нерухомим крилом і квадрокоптерами масою до 600 кг. Система пропонує можливості виявлення та ураження цілей ворога з часом відгуку від 1 до 4 секунд, що забезпечує швидке реагування на загрози БПЛА. Крім лазера модуль Titanis можна оснастити додатковим кулеметом калібру 7,62 мм для ширшого вибору способу знищення цілей.

Разом із лазером можна встановити скорострільний кулемет Фото: EOS

Метт Джонс, виконавчий віцепрезидент EOS з оборонних систем, сказав, що система призначена для боротьби з дронами, але її можна поліпшити, збільшивши потужність для знищення цілої низки об'єктів: бронетехніки, високошвидкісних ракет або гіперзвукових ракет.

"Спрямована енергія як технологія має широкий спектр застосувань: від малопотужних систем, що пригнічують датчики, до дуже потужних систем, що можуть збивати гіперзвукові ракети навіть із космосу", — він сказав.

Розробники системи підкреслюють, що спрямована енергія має величезні технічні переваги порівняно з іншими способами знищення техніки противника. Це відіграє важливу роль, оскільки ракети та дрони летять дедалі швидше, і тільки лазер, що б'є по цілі зі швидкістю світла (300 тис. км/с.) здатний їх зупинити.

В Electro Optic Systems зазначають, що її комплексом Titanis уже зацікавилися представники країн Європи, Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Північної Америки. Є безліч урядовців, які виявляють особливий інтерес до розвитку енергетичної зброї.

Але поки що компанія не укладала жодних контрактів на систему спрямованої енергії Titanis і продовжує її покращувати.

"Наші випробування на полігоні, — це демонстрація того, що технологія працює, і що ми можемо ефективно протистояти дронам за допомогою спрямованої енергії", — заявляє Метт Джонс.

Раніше Фокус повідомляв, що Ізраїль збирається стати першою країною у світі, яка запустить лазерну ППО. Як запевняють у компанії Rafael Advanced Defense Systems, вона має захистити країну від ворожих дронів і авіації.

Китайські вчені заявили про створення "нескінченного" бойового лазера. Завдяки новій системі охолодження лазерні установки можуть стати компактнішими та не перегріватися. Якщо це правда, то на науку і військову промисловість чекає величезний прорив.