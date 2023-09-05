"Затрофеїли": прикордонники збили ворожий FPV-дрон під Запоріжжям (фото)

За словами військових, тепер безпілотник використовуватимуть проти попередніх "господарів".

Співробітники Державної прикордонної служби "затрофеїли" ворожий безпілотний ударний дрон на Запорізькому напрямку. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"На Запорізькому напрямку бійці ДПСУ посадили ворожий ударний дрон", — ідеться в повідомленні.

Як виявилося, прикордонники збили російський FPV-дрон.

"Антидронова рушниця приземлила безпілотник настільки "м'яко", що дає змогу нашим воїнам фахово спрямовувати всі його налаштування проти попереднього "хазяїна"", — додали в ДПСУ.

Прикордонники збили російський FPV-дрон

Нагадаємо, що командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про роботу мобільної вогневої групи ППО на Київщині. Бійці протягом двох тижнів збили російську крилату ракету Х-101 і дрон-камікадзе Shahed.

2 вересня жителі Кривого Рогу чули вибухи в небі, причому повітряну тривогу оголосили приблизно тоді ж. Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак пояснив, що вибухи — успішна робота сил ППО Повітряного "Схід" ЗСУ. Було збито розвідувальний дрон "Мерлін" ЗС РФ.