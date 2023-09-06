Морські дрони не можуть замінити Україні весь флот: у ВМС назвали причину (відео)

Надводні та підводні безпілотники зараз активно застосовуються Силами оборони України, але це не означає, що країні потрібно відмовитися від кораблів.

Морські дрони — це новітнє технологічне рішення в російсько-українській війні, але й у цих безпілотників є свої слабкі місця. Про це розповів речник Військово-морських сил України, капітан III рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу FREEДОМ у вівторок, 5 вересня.

За його словами, Військово-морські сили України повинні мати всі можливі види дронів, але вони не зможуть повноцінно замінити флот.

"На війні всі засоби хороші, але не варто шукати панацею в чомусь одному. Тому що дрон — це прекрасно, це нове рішення, але деякі завдання все одно може виконати тільки повноцінний флот", — пояснив Плетенчук.

Водночас він звернув увагу на те, що, незважаючи на певну обмеженість функціонала морських дронів, Україна вже активно розвиває цей новий для себе напрямок. Так, ВМС України створено бригаду, яка займається застосуванням дронів. Їхні функції — завдавання ударів, розмінування, розвідка.

"У Військово-морських силах і крім інших підрозділів також створено нову бригаду, яка виконує завдання, пов'язані з експлуатацією дронів. На озброєнні ми маємо як підводні, так і надводні дрони", — уточнив речник.

Раніше Фокус писав про те, чи здатні українські дрони-камікадзе вигнати з Чорного моря російський флот. Адже за три місяці літа морські дрони змусили кораблі Чорноморського флоту РФ покинути північну і західну частину Чорного моря.

Зазначимо, що 2 вересня в Міноборони РФ заявили про атаки морських дронів на Кримський міст. У російському оборонному відомстві стверджують, що три українські безпілотники були нібито знищені в акваторії Чорного моря.