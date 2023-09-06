В Ізраїлі створили капсули для запуску БПЛА: "вистрілює" одразу чотири VIPER (відео)

Контейнери можна розмістити на будь-якій військовій техніці, а його частини — прикріпити на рюкзак солдата. Дрони VIPER можуть носити удари або розвідувати поле боя.

Ізраїльська компанія SpearUAV представила нову систему запуску з кількома контейнерами для безпілотника VIPER. Як повідомляє Shephardmedia, кожна така капсула містить у собі чотири невеликих дрони, які можна запускати як по черзі, так і одночасно.

Мультиконтейнер закріплюється на будь-якій військовій техніці Фото: Скриншот

Дрони VIPER під управлінням оператора можуть працювати у складі рою і передавати отримані дані на єдиний пульт управління. Таким чином, ця система надає тактичним бойовим підрозділам усі можливості реального командного ISTAR. Ця абревіатура розшифровується, як Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance, що означає розвідка, спостереження, виявлення цілей і розвідка. Це комплексна система, яка об'єднує дані з різних джерел, щоб надати командирам всеосяжне уявлення про ситуацію на полі бою. Крім того, система забезпечує більшу безпеку оператора та обізнаність про ситуацію, дозволяючи працювати як у груповому, так і в унітарному режимах роботи.

Мультиконтейнер можна закріпити на будь-яку військову техніку і проводити запуск дронів навіть у русі. Це модифікація капсул окремих стартових пеналів, які солдати можуть закріпити навіть на рюкзаку.

Дрон VIPER можна зручно прикріпити до рюкзака Фото: Скриншот

Дрон VIPER — баражуючий боєприпас і розвідувальний безпілотник (два в одному), який розроблений компанією SpearUAV. Він являє собою компактний квадрокоптер, який може бути використаний для знищення цілей на відстані до 5 кілометрів. VIPER оснащений електродвигуном з низьким рівнем шуму, що робить його малопомітним для противника. Він також оснащений комбінованими електронно-оптичними та інфрачервоними датчиками, які дають йому змогу виявляти та відстежувати цілі в будь-який час доби та в складних умовах.

Весь дрон становить 3 кг. Автономність роботи понад 20 хвилин. Кожен дрон Viper може нести осколково-фугасний боєзапас вагою в 1 кг для знищення бронетехніки та живої сили противника.

Як повідомляє сама компанія, інкапсульований високоточний ударний дрон підходить для ураження як нерухомих, так і рухомих цілей, коли вони перебувають у прямому полі зору (Line-of-Sight) або за її межами (Beyond-Line-of-Sight). Ці терміни використовуються у військовій справі для опису різних бойових сценаріїв атаки об'єктів ворога.

Яскрава презентація можливостей дрона VIPER

Раніше Фокус повідомляв, що російські експерти визнали панування України у сфері дронів. За підрахунками росіян, 24 українських квадрокоптери за один виліт можуть скинути 576 гранат і повністю окупаються за два дні.