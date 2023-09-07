Пройшли "бойове хрещення" в Україні: армія Польщі закуповує 1700 дронів FlyEye з ШІ

Цей безпілотник чудово показав себе в руках бійців ЗСУ, а розробники ретельно враховують досвід та відгуки, отримані від українських військових.

Агентство з озброєння Польщі підписало угоду з групою WB на постачання майже 1700 дронів FlyEye, які активно використовуються ЗСУ. Як повідомляє сайт Defence 24, ці 1700 дронів надійдуть військовим не одразу, а вироблятимуться і наповнюватимуть польську армію до 2035 року.

Defence 24 зазначає, що наразі FlyEye активно використовується і тестується в бойових умовах. Конструктори постійно знаходять спосіб покращити цей безпілотник.

Безпілотник FlyEye не можна назвати новинкою — він випускається в Польщі з 2010 року, але постійно модифікується. Найцікавішим є те, що FlyEye повністю розроблений і зібраний з вітчизняних компонентів, а значить для його створення і майбутніх модифікацій або ремонту Польща незалежна від будь-якої країни Заходу або Сходу. Мотопланер FlyEye оснащений модулем з денною та тепловізійною камерою. Кожен комплект FlyEye містить чотири безпілотники, а також одно- і багатосенсорні модулі корисного навантаження.

Дрон оснащений потужними камерами для розвідки Фото: Скриншот

БПЛА може виконувати завдання в умовах без підтримки систем супутникової навігації, а також в умовах подачі хибного сигналу координат (так званого спуфінгу). Такі функції доступні дрону завдяки поєднанню фірмових алгоритмів, які використовує автопілот для визначення положення БПЛА, використанню інерціальної навігації та взаємодії з механізмами штучного інтелекту.

Безпілотник оснащений транспондером власної системи Mode S, розробленим WB Group. У компанії зазначають, що їм вдалося значно зменшити пристрій так, щоб його можна було вбудувати в систему мінікласу. Стандартно БПЛА таких розмірів не оснащені транспондерами. А ще дрон здатен виконувати спільні операції в режимі рою разом з іншими БПЛА або літаками.

Черговою унікальною особливістю є можливість безпілотника виступати в ролі повітряної базової станції для зв'язку — як ретранслятора. Це означає, що дрон може посилити покриття радіосигналу рацій або налагодити стільниковий зв'язок там, де це необхідно.

Раніше Фокус розповідав, що Підмосков'я атакував український дрон "Бобер", камера записала момент вибуху. Унаслідок удару безпілотника вилетіло скло в багатоповерховому будинку в підмосковному місті Раменське, зараз експерти вивчають уламки.