Господар дрона закидав басейни сусідів шкідливими речовинами: його спіймали і хочуть покарати

Фарба, яку скидав жартівник, не є небезпечною для життя людей, але пошкодила обладнання і змусила власників витратити багато грошей на чистку.

Жителя штату Нью-Джерсі (США) заарештувала поліція за те, що за допомогою дрона він скинув шкідливий хімічний барвник у басейни своїх сусідів. Про це повідомляє DroneDJ і зазначає, що суд може оштрафувати жартівника щонайменше на $20 тисяч.

Хуліган закидав фарбою для пошуку людей у морі кілька басейнів у районі. Про перший інцидент у поліцію Абсекона повідомив домовласник, який помітив дрон, що завис над їхнім басейном. Потім мешканець побачив, як дрон скинув у басейн якусь речовину, внаслідок чого вода набула тривожного відтінку зеленого. Після цього інциденту аналогічні скарги надійшли з інших місць, зокрема з готелю Quality Inn, де власник повідомив, що бетонна основа басейну змінила колір.

За справу тут же взялася поліція і спеціальне агентство FFA (федеральне управління авіації США). Відстежити польоти дрона не склало великих труднощів, і слід безпілотника привів правоохоронців до місцевого підприємства Comfort Solutions Heating and Cooling, що належить Патріку Спіні IV. Обвинувачений — зовсім не пустотливий підліток, а чоловік 45-ти років, тож йому висунули звинувачення в численних випадках заподіяння шкоди басейнам і бізнесу.

Хоча мотивом цих дій Спіни, схоже, було просто "розіграти людей", поліцейське розслідування показало, що речовина, скинута з дрона в басейни, була "морським барвником". Цей матеріал зазвичай використовується пошуково-рятувальними службами на воді, оскільки його яскраво-зелений малюнок на воді видно за милю і більше, як і сигнальну ракету. Однак використання такого матеріалу в цьому контексті було не тільки незаконним, а й завдало значної шкоди сусідським басейнам.

Власник Quality Inn, чий мотель кілька разів піддавався нападам з боку Спіни протягом літа, зажадав відшкодувати збитки на суму близько $20 тис. За словами власника закладу, він зазнав збитків, оскільки клієнти не могли купатися через фарбу, а так само довелося оплачувати чистку. Влада закликала всіх жителів, які могли стати жертвами подібних дій, повідомити про це і звернутися в місцеве поліцейське управління, щоб допомогти в розслідуванні, і остаточна сума штрафу може виявитися набагато більшою.

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