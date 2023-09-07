Військовий квиток і повістки через "Дію": у Мінцифри прокоментували заяву Умерова

Ідея запровадити електронні військові квитки в Україні стала несподіванкою для Міністерства цифрової трансформації, однак воно готове співпрацювати з Міноборони в питанні цифровізації української армії.

Глава Міноборони Рустем Умеров поставив перед своїм міністерством нові завдання щодо цифровізації армії, серед яких було і введення електронного військового квитка. Однак із Міністерством цифрової трансформації це питання не узгоджували, написав 7 вересня "Апостроф" із посиланням на свої анонімні джерела у відомстві.

Чи буде електронний квиток у "Діє"

"Ця ідея належить новому міністру оборони Рустему Умерову, а отже, треба питати в нього: чи хоче Міністерство оборони, щоб військовий квиток був у "Дії", — розповів представник Мінцифри на правах анонімності.

Він зазначив, що в четвер, 7 вересня, до них у міністерство вже зверталися представники кількох українських ЗМІ з проханням прокоментувати заяву Умерова про введення електронних військових квитків в Україні. Однак у профільному відомстві самі не обізнані про цю ініціативу, оскільки вона для всіх "стала несподіванкою".

"Якщо Міноборони до нас звернеться, якщо буде щось певне, то Михайло Федоров зробить офіційну заяву", — заявило джерело в Мінцифри.

Електронний військовий квиток в Україні: що відомо

Уперше про електронний військовий квиток заявив новий глава Міністерства оборони України Рустем Умеров, виступаючи 6 вересня на пленарному засіданні Верховної Ради.

Міністр оборони почав свій виступ із заяви про те, що абревіатура ВЛК (військово-лікарська комісія) має залишитися в минулому. Він також поставив перед своїм відомством нові завдання:

цифровізувати всі процеси;

запустити єдиний реєстр призовників;

зацифрувати всі процеси, які це дозволяють;

запровадити електронний військовий квиток.

"Уся інформація про воїна має бути в digital: електронний військовий квиток, цифровізація ВЛК і госпіталів, електронний журнал, звіт для військових", — сказав Умеров.

За його словами, питання кібербезпеки — окремий пріоритет роботи для міністерства.

"Військові не повинні витрачати свій час на заповнення стопок непотрібних паперів. Наприклад, від військових чув, що кожен ротний щодня заповнює в середньому 11 журналів та іншої документації. Це неприпустимо для країни, що воює", — підкреслив Умеров.

Коли введуть електронний військовий квиток

Точних термінів, коли нововведення реалізують, глава Міноборони Рустем Умеров не назвав. Однак увесь процес цифровізації армії назвав пріоритетним для роботи свого відомства.

Нагадаємо, на початку квітня 2023 року голова Мінцифри Михайло Федоров назвав умови для розсилки повісток у месенджерах. За словами віцепрем'єра, зараз технічно неможливо розсилати повістки через Viber або Telegram, оскільки в Україні немає електронного реєстру військовозобов'язаних.

А 13 березня 2023 року в Мінцифри зазначили, що повістки через "Дію" не передбачаються. Крім того, глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що послуга з видачі повісток може вдарити по репутації бренду "Дії", яку Мінцифри хоче зробити "кращим сервісом для у світі".