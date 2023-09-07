Китай заборонить використовувати iPhone співробітникам держпідприємств — Bloomberg

Введення обмежень на використання iPhone продовжує багаторічні зусилля Пекіна щодо зниження залежності від американського програмного забезпечення і схем.

Китай планує заборонити використання смартфонів Apple в офісах підтримуваних урядом компаній і державних підприємств та установ. Це свідчить про зростаючі проблеми Apple на її найбільшому ринку збуту та основній виробничій базі. Деякі підприємства вже почали повідомляти співробітників про те, що вони не повинні приносити в офіс свої iPhone. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, які вважали за краще залишитися анонімними, враховуючи делікатність питання.

Китайський ринок показав один з найяскравіших результатів Apple минулого кварталу, що допомогло компанії компенсувати період застою. Продажі в Китаї досягли майже 25% від загального прибутку Apple. Крім того більша частина iPhone у світі виробляється саме на китайських заводах, де працюють мільйони співробітників.

Китайська влада поки що не заявляла офіційно про введення заборони, тому залишається незрозумілим, які конкретно підприємства та установи зіткнуться з обмеженнями. Також залишається питанням, наскільки суворими будуть заборони. Використання пристроїв Apple може бути заборонено тільки на робочому місці або ж від співробітників вимагатимуть повністю відмовитися від них і поза межами офісу.

Штаб-квартира Apple, а також Комісія з нагляду та управління державним майном та Інформаційна служба Держради Китаю не відповіли на запити Bloomberg про коментарі.

Бойкот пристроїв Apple збігається з активними розробками китайських технологій та інновацій. Минулого тижня випуск нового смартфона Huawei з передовим процесором китайського виробництва, викликав ажіотаж по обидва боки Тихого океану.

У секретних відомствах Китаю вже давно не схвалюють використання іноземних пристроїв. У 2022 році Пекін наказав центральним урядовим установам і підтримуваним державою корпораціям замінити персональні комп'ютери іноземних марок на вітчизняні альтернативи протягом двох років.

Нагадаємо, у липні російським держслужбовцям заборонили користуватися iPhone "у службових цілях".

Минулого року в Китаї також заборонили електромобілі Tesla "з міркувань державної безпеки".

Також ми писали про те, що нового готують Apple, Samsung та інші виробники смартфонів восени 2023 року.