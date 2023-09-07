"Буде Гаага": айтішники придумали, як покарати окупантів за псевдовибори в Україні

Як пояснюють творці чат-бота "Бачимо АІ", у своїй роботі він використовує штучний інтелект для розпізнавання обличчя, що допоможе в майбутньому впізнати колаборантів.

В Україні з'явився чат-бот "Бачимо АІ", який допомагає ідентифікувати організаторів псевдовиборів на окупованих територіях країни. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі руху громадського опору "Жовта стрічка" в середу, 6 вересня.

Організатори громадського руху закликають українців анонімно та безпечно надсилати фото/відео із зображенням організаторів "виборів", які ходять по домівках або з'являються на виборчих дільницях. Передавати можна і відео, на якому організатори примушують до голосування, стукають у двері або підробляють підписи в бюлетені.

Що відомо про чат-бот "Бачимо АІ"

Чат-бот за основу використовує штучний інтелект для розпізнавання обличчя. Тож кожен колабораціоніст буде відомий. Як пояснюють творці, розпізнавання облич організаторів "виборів" та їхня ідентифікація допоможе притягнути до відповідальності всіх причетних до цього незаконного процесу.

"Очі бачать усе. Виборів не буде, а буде Гаага", — резюмували творці бота.

Як користуватися чат-ботом "Бачимо АІ"

Оцінити обстановку і зробити фото- або відео фіксацію організаторів псевдовиборів. При цьому слід переконатися у власній безпеці. Натиснути /start у чат-боті @bachymo_bot Надіслати фото та відео. Бот анонімний і безпечний. Видалити ці фото та відео з галереї та пам'яті телефону.

Українцям пояснили, як користуватися чат-ботом, який допомагає притягнути до відповідальності організаторів псевдовиборів

Нагадаємо, у червні з'явився новий сервіс, який показує всі укриття по Україні. Чат-бот у Telegram підкаже, як швидко дістатися до безпечного місця, але розробники попередили: вони не можуть гарантувати, що укриття працюють.

Крім того, у березні стало відомо про те, що українець створив чат-бота для пожертвувань ЗСУ. Бот дає змогу вибрати конкретний збір коштів і перевірити результат.