Продуктивність на 18% більша: MediaTek і TSMC анонсували революційний мобільний процесор

Процесор, випуск якого анонсували компанії, — перший в такому ключі. Він споживатиме менше енергії акумулятора, що дасть змогу планшету або смартфону набагато довше працювати від батареї без підзарядки.

Компанії MediaTek і TSMC анонсували створення першого в історії процесора на 3 нанометри, рівних якому немає навіть у технологіях Apple. Про це повідомляє портал WCCFTech.

3-нм техпроцесор має забезпечити продуктивність на 18 відсотків вищу. Крім того, він споживатиме на третину менше енергії, ніж міг би, якби він був 4-нанометровим. Рівень тепловиділення нового процесора MediaTek не підвищиться. Для виробників пристроїв це означає, що вкладатися в розробку просунутих систем охолодження не буде потрібно. Щодо енергоефективності, то новий CPU MediaTek навчиться споживати менше енергії акумулятора, що виллється в пролонгований час автономної роботи планшета або смартфона.

Хоча MediaTek і взяла на себе відповідальність анонсувати першу 3-нм SoC, вона все ж не буде першою з цим товаром на ринку. Apple A17 Bionic стане першим 3-нм чіпом, який буде використовуватися в телефонах. Ймовірно, це буде єдина SoC у телефонах, виконана з 3-нм техпроцесором, поки вищезгадана SoC MediaTek не з'явиться на телефонах у 2024 році.

Нагадаємо, у січні ЗМІ писали про те, що найшвидший процесор у світі за $12 тис .обігнав Core i9. Чип від AMD став першим у світі, який зміг подолати рубіж у 100 тис. балів. Щоправда, ціна рекордсмена просто шокує: AMD EPYC 9654 коштує майже $12 тис., тоді як Core i9-13900KS у 16 разів дешевше ($730). Але AMD не зупиняється на досягнутому і вже працює над серією Genoa-X, запуск якої заплановано на кінець цього року.

Раніше Фокус уже писав, що поставки чіпів будуть важливішими за поставки нафти: такі прогнози зробив гендиректор Intel.