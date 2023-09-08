Номери телефонів і банківських карт: хакери викрали дані мільйона росіян

У Росії звинувачують у викраденні даних проукраїнське угруповання хакерів NLB, які планують продати цю інформацію.

У Росії в мережу "злили" особисту інформацію понад мільйона клієнтів "МТС-банку". Про це 7 вересня повідомило російське медіа "КоммерсантЪ".

Видання пише про те, що до оприлюднення конфіденційної інформації користувачів банку причетне нібито проукраїнське угруповання хакерів NLB, яке раніше вже було причетне до витоку особистих даних покупців торговельних мереж "Ашан", "Твій дім", "Глорія Джинс". Посилаючись на свої джерела, ЗМІ стверджує, що більшу частину отриманих даних кіберзлочинці продаватимуть.

Які особисті дані росіян стали доступними

За інформацією Telegram-каналу "Утечки информации", у мережу потрапили такі дані:

прізвища, імена та по батькові;

дати народження;

номери телефонів;

адреси електронної пошти;

перші шість цифр або чотири останні номери банківських карток.

Що говорить пресслужба банку

У "МТС-банку" підтвердили крадіжку особистих даних своїх клієнтів. Однак представники фінансової установи зауважили, що отримана кіберзлочинцями інформація не дає їм можливості спустошувати банківські рахунки людей і здійснювати від їхнього імені операції з грошима. Крім того, банк повідомив додаткові подробиці "зливу" даних. Виявляється, що доступною стала інформація про картки не тільки власне "МТС-банку", а й інших банків.

"Тому ми вважаємо, що витік стався не в якомусь конкретному банку, а в ритейл-компанії або постачальника цифрових сервісів", — ідеться в повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, на початку червня хакери здійснили кібератаку на підтримку ЗСУ — вони зламали сайти російських компаній. Зломники опублікували на російських сайтах текст з інформацією про те, хто насправді почав війну, а також про наближення контрнаступу Збройних сил України.

А наприкінці грудня 2022 року ЗМІ писали про те, що в інтернеті опинилися дані мільйона росіян. Від початку вторгнення ЗС РФ в Україну хакери оприлюднили в півтора раза більше даних, ніж за три минулі роки разом узяті.