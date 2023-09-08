Перший рейтинг криптомільйонерів склали понад 88 тисяч багатіїв

У глобальній лізі супербагатіїв зараз налічується 182 криптомільйонери із власними криптовалютними активами у розмірі 100 мільйонів доларів США і більше.

Загальна ринкова вартість криптовалюти наразі становить величезну суму — 1,2 трильйона доларів США, а загалом криптовалютами у всьому світі володіють 425 мільйонів людей. Такі дані наводить світова консалтингова компанія Henley & Partners, яка публікує перший у світі звіт про криптостатки.

Відповідно до першого звіту Crypto Wealth Report, у світі налічується 88 200 криптомільйонерів, з яких трохи менше половини тримають свій капітал у біткоїнах. І поки уряди різних країн намагаються розробити нові правила, щоб адаптуватися до змін у світі криптовалют та регулювати цей ринок, трейдери, майнери, інвестори та криптопідприємці досліджують стратегії міграції інвестицій, які можуть захистити їхні інтереси.

"За останні шість місяців ми спостерігали значний сплеск запитів від криптомільйонерів, які прагнуть побудувати життєздатний "план Б", щоб захистити себе від будь-яких потенційних майбутніх заборон на торгівлю чи використання криптовалют в їхніх країнах, і щоб зменшити ризики агресивної фіскальної політики, яка оподатковує цифрові активи з джерела", — зазначає доктор Юрг Штеффен, генеральний директор Henley & Partners.

Однак кількість мільярдерів, пов’язаних зі світом децентралізованих фінансів, виявилася значно меншою — відомо лише про 22 успішних інвесторів. З цієї групи лише шестеро зберігають свої біткоїни на власних електронних гаманцях. Що особливо важливо, представники цієї категорії заробили більшу частину своїх статків саме на трейдингу головною криптовалютою.

"Крипта сьогодні, на хвилі ведмежого ринку, є повторенням 1999–2001 років", — уточнює провідний експерт з особистих фінансів та інвестицій Джефф Д. Опдайк.

Зі 182 осіб, котрі володіють криптостатками у сумі понад 100 мільйонів доларів, тільки 78 віддають перевагу біткоїну. Це цілком передбачувано, адже саме ця крипта залишається найліквіднішою, тож великі трансакції з нею мають менший вплив на її курс порівняно з альтернативними криптовалютами.

"Біткоїн та етеріум разом займають приблизно 65,2% частки ринку… Таким чином, для багатьох інвесторів, які новачки в криптопросторі, може мати сенс спочатку обмежитися інвестиціями в біткоїни та етеріум, оскільки це безперечно найбільші гравці", — радить доктор Ніклас Дж.Р.М. Шмідт, партнер австрійської юридичної фірми Wolf Theiss.

У звіті не наводяться конкретні імена, однак відомо про таких криптобагатіїв, як засновник і генеральний директор Digital Currency Group Баррі Сілберт, співзасновники Gemini Кемерон і Тайлер Вінклвосс, генеральний директор Binance Чанпен Чжао, генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг, співзасновник Ripple Кріс Ларсен і виконавчий директор MicroStrategy Майкл Сейлор.

А от найкращі світові криптоцентри у звіті позначено. Серед них лідирує Сингапур, в якому центробанк опікується оптимальним розвитком криптоіндустрії. Друге місце посідає Швейцарія з добре налагодженою криптоінфраструктурою, надійною законодавчою базою та репутацією конфіденційності і безпеки. На третьому місці — ОАЕ, які відзначаються провідною юрисдикцією для криптоінвесторів і високим показником публічного впровадження.

"Деякі з найпривабливіших місць для тих, хто займається криптовалютами, знаходяться в країнах, які пропонують дозвіл на проживання та громадянство за інвестиційними програмами, що дозволяє їм отримати право на проживання та/або громадянство в обмін на значні інвестиції. Помітність криптовалют у портфелях заможних людей також зросла, оскільки інвестори шукають нові джерела прибутку та диверсифікації", — підкреслив керівник відділу приватних клієнтів Henley & Partners Домінік Волек.

Серед першої десятки найкращих криптоцентрів світу — Гонконг (4-е місце), США (5-е), Австралія (6-е), Великобританія (7-е), Канада (8-е), Мальта (9-е) і Малайзія (10-е місце). Саме у цих країнах створено сприятливе регуляторне середовище, яке врівноважує інновації та захист споживачів.

Проте деякі експерти вважають, що криптовалюта більше не вигідна, а українське Бюро економічної безпеки зауважило, що через неврегульованість законодавчого поля крипторинку в Україні державний бюджет вже втратив майже за 10 років 3 мільярди гривень податків.

Нагадаємо, Фокус писав про найкращі криптобіржі в Україні 2023 року.