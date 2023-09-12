"Піднялися на новий рівень": ВПС Ізраїлю отримали секретні безпілотники "Іскра"

Новими БПЛА озброїлася знаменита 144-та ескадрилья ВПС Ізраїлю в рамках проекту "Грозові хмари".

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ отримала на військовій базі ВПС Хацор нові безпілотники "Ніцоц" або "Іскра" в перекладі з івриту. Як повідомляє The Jerusalim Post, ці дрони тепер будуть на озброєнні новітнього угруповання безпілотників "Грозові хмари".

БПЛА отримала 144-та ескадрилья, яка прославилася в далекому 1972 році під час війни Судного дня. Тоді, нагадує видання, пілотам ескадрильї вдалося збити 40 літаків ворога. Тепер ескадрилью переоснастили з літакової на безпілотну.

Новий дрон Spark покликаний посилити бойові можливості 144-ї ескадрильї і, як зазначає The Jerusalim Post, це значно підвищить здатність особового складу ЦАХАЛу здійснювати ефективні наступальні дії. Військові кажуть, що випуск нового БПЛА ознаменує початок п'ятого покоління масиву дронів "Грозові хмари".

Армія Ізраїлю показала лише невелику частину нового БПЛА "Іскра" Фото: ЦАГАЛЬ

Як пише JNS, БПЛА "Іскра" є частиною ізраїльського проєкту "Грозові хмари" — співпраці директора з БПЛА Міністерства оборони Рафаеля і компанії Aeronautics. Він призначений для розробки низки БПЛА, здатних брати участь у багатовимірній війні.

Над створенням безпілотного літального апарату Spark працювали дві дочірні компанії відомої ізраїльської оборонної фірми Rafael Advanced Defense Systems. Як зазначають інженери компанії, безпілотники було розроблено для ефективного виконання різноманітних завдань, як-от розвідка, супровід і боротьба з противником. Армія оборони Ізраїлю не згадала конкретні можливості нового БПЛА, проте вище керівництво ВПС країни рекламувало його як "величезне досягнення", зазначає видання.

"Це хвилюючий день, коли ми піднімемося на новий рівень. День, коли в ескадрильї буде більше літаків і озброєння поряд із чудовими військовослужбовцями", — сказав журналістам генерал-майор Томер Бар, командувач ВПС Ізраїлю.

Раніше Фокус повідомляв, що Ізраїль має намір стати першою у світі країною з лазерною ППО. Міністерство оборони Ізраїлю обіцяють через півроку оснастити протиповітряну оборону держави частковим лазерним захистом, а через кілька років повністю перейти на збивання ракет і літаків за допомогою лазерів.

А ще Ізраїльські ВМС отримають інноваційну субмарину Drakon. Ця субмарина буде оснащена найбільшим корпусом у своєму класі. У ньому розмістять особливі типи пускових ракет, дані про які поки що засекречені.