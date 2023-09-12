"Ніяка вогнева система збити не може": на фронті можуть одночасно літати до 300 БПЛА

Українські та російські військові запускають дуже багато безпілотників, переважно ударного типу. Вони знищують техніку і змінюють правила ведення війни.

Військові в Україні настільки збільшили використання безпілотних літальних апаратів, що на деяких ділянках фронту одночасно літатимуть до 300 дронів. Про це розповів глава управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генштабу Збройних сил України полковник Іван Павленко в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому у вівторок, 12 вересня.

"Сьогодні нам надсилають фотографії, коли 3-4 ворожі дрони валяються навколо нашого танка. Але тут інше питання — масштабування. Можу сказати, що сьогодні, якщо брати територію від Запоріжжя до Лиману, на деяких ділянках фронту в нас буває 250-300 дронів одночасно в повітрі", — сказав Іван Павленко.

Військовий уточнив, що здебільшого це ударні дрони та безпілотники інших типів як з боку Збройних сил України, так і з боку російської армії. На думку Івана Павленка, це може свідчити про те, що БПЛА просто на наших очах змінюють способи ведення війни та її парадигму.

"Раніше ми (військові, — ред.) думали, що основний засіб ведення бою — це вогневе ураження сил противника. Але способи підвищення ефективності цих засобів, виявлення противника і наведення зброї абсолютно змінилися. Насамперед це стосується дронів", — зазначив Павленко.

Він також зазначив, що перевага дронів полягає в їхній низькій вартості порівняно з танком або навіть із високотехнологічним безпілотником. Також дрони показують високу ефективність, коли їх у виконанні бойових завдань використовують не поодинці, а відразу роєм, який дуже складно знешкодити в повітрі.

"Дуже часто бувають ситуації, коли тільки засоби РЕБ можуть це завдання виконати. Рой FPV-дронів ніяка вогнева система збити не може", — пояснив військовий.

Нагадаємо, 8 вересня СБУ вперше показала секретні дрони "Морок". Українські безпілотники літакового типу під назвою "Морок" можуть залітати в тил противника на відстань до 800 кілометрів.

А через кілька днів стало відомо, що в РФ запускають виробництво нових дронів-камікадзе "Скальпель". Основна перевага БПЛА в тому, що російські військові можуть закладати в нього практично всі види боєприпасів, які у них є на озброєнні.