Знищить танк із 30 км: військові показали реактивний дрон Hydra 400 з ракетами Brimstone

Інженери називають безпілотник аналогом бойового вертольота Apache, який поміщається в багажнику автомобіля.

Британська армія представила безпілотник із реактивним двигуном, який запускає ракети з лазерним наведенням Brimstone, що використовуються ЗСУ для знищення окупантів. Про це повідомляє газета The Sun.

Концепт дрона Hydra 400 може нести три руйнівні ракети Brimstone, причому ракети можна запустити як одночасно, так і по черзі. Енді Аллен, який представляє компанію-виробника ракет MBDA сказав, що концепція Hydra 400 "змінила правила гри". Джерело журналістів The Sun у Міністерстві оборони повідомило, що ця зброя, вперше розроблена експериментальною військовою командою армії, надасть військам "бойовий гелікоптер Apache у багажнику їхньої машини", йдеться про стандартний військовий джип Land Rover.

За даними англійського видання, підготовка і запуск Hydra 400 триває в технічного персоналу лише шість хвилин, а ракети Brimstone, що застосовуються, можуть вразити танк на відстані в 30 кілометрів від безпілотника. У рух дрон приводиться за допомогою шести реактивних двигунів, що обертають гвинти та збільшують підіймальну силу безпілотника.

Концепт Hydra 400 мають випробувати вже ближче до кінця року на великих військових навчаннях після того, як ракети Brimstone чудово показали себе в Україні, пробиваючи танки російської армії. Однак джерело видання попередило, що британська бюрократична тяганина означає, що може пройти до п'яти років, перш ніж Hydra 400 отримає дозвіл на стрільбу Brimstones на британських полігонах.

Раніше Фокус повідомляв, що Велика Британія передає Україні 23 розвідувальні машини Scimitar. Десятки розвідувальних машин пройдуть ремонт і технічне обслуговування перед тим, як відправитися в українську армію.

Крім цього, Велика Британія надала ЗСУ десятки бронеавтомобілів Wolfram під ракети Brimstone. У перші дні повномасштабного вторгнення Київ благав надати техніку для протидії важкій бронетехніці ЗС РФ. Тоді британські військові розробили наземну платформу Wolfram, що випускає ракети Brimstone.