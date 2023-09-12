"Житель", "Красуха" й інші: скільки російських РЕБ знищили в Україні

У Генштабі зазначили, що ще в перші тижні війни під час деокупації Київської області українські військові без зусиль пошкодили систему РЕБ "Красуха", яку раніше розпіарило російське Міноборони.

Україна програє Росії за кількістю систем радіоелектронної боротьби, водночас у нас є технологічніше обладнання. Про це розповів глава управління РЕБ і кібербезпеки Генштабу ЗСУ полковник Іван Павленко в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому у вівторок, 12 вересня.

Він наголосив, що Україна має справу з дуже сильним ворогом, який врахував наслідки бойових дій у Грузії (тоді ЗС РФ втратили свої літаки) та зробили ставку на розвиток систем РЕБ.

"Вони вклали, за моєю інформацією, близько 2 млрд доларів вони витратили на РЕБ із 2008 по 2012 рік. У них є державна програма розвитку РЕБ. У них є війська РЕБ. До початку війни це було близько 18 тисяч осіб, 5 бригад, близько 30-40 військових частин. 4 окремі спеціалізовані науково-навчальні організації, тобто це військові училища та при них дослідницькі центри", — розповів полковник Іван Павленко.

Однак у противника у сфері РЕБ є і свої слабкі місця. Попри те, що ЗС РФ володіють більшою кількістю засобів РЕБ, ніж ЗСУ, — якість цієї техніки в них низька.

"Ось вони розповідали, що російський комплекс "Хібіни" — це система захисту літаків від ракет — працює бездоганно, і взагалі — російські літаки непереможні. Потім виявилося, що на землі валяються "Хібіни" раптово згорілих російських літаків. За якістю в нас є більш технологічніше обладнання", — зазначив глава управління РЕБ і кібербезпеки Генштабу ЗСУ.

Які системи РЕБ окупанти використовують найчастіше

Полковник Іван Павленко в інтерв'ю медіа також торкнувся теми того, які засоби РЕБ російські військові використовують у війні з Україною найчастіше.

РЕБ "Красуха"

Військовий зазначив, що ця система радіоелектронної боротьби з "великими вухами" свого часу була на обкладинках світових журналів. Однак українським військовим не склало труднощів пошкодити таку в перші тижні війни, коли окупантів витісняли з півночі Київської області.

Такий вигляд має система РЕБ "Красуха"

Система "Поле-21"

За словами полковника, "Поле-21" — це досить технологічна система. Вона передбачає глобальне закриття навігації. Ця потужна система зазвичай працює на велику відстань, але на певній висоті. А все, що внизу, десятки метрів, просто не покривається.

А тут росіяни використовують найсильнішу систему РЕБ "Поле-21" Фото: Военное обозрение

РЕБ "Житель"

Вона досить технологічна, і внаслідок величезної потужності така система досягає успіху. Однак не варто забувати, скільки десятків цих систем ЗСУ вже знищили.

ЗСУ знищили кілька десятків РЕБ "Житель" Фото: Военное обозрение

Наостанок журналісти поцікавилися в Івана Павленка про кількість знищених російських станцій РЕБ за весь час повномасштабної війни зі ЗС РФ.

"Вона (статистика, — ред.) існує, але я не готовий вам зараз назвати число. За весь час із 24 лютого 2022 року буде в межах 80-120 штук РЕБ. Тут залежить від того, що рахувати. Якщо рахувати тільки великі станції, то 60-70 одиниць", — відповів він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗСУ "пробили" нову систему захисту дронів Shahed. Українські війська поки що можуть пригнічувати російські модулі, встановлені на дронах-камікадзе та керованих бомбах, але скоро в РФ можуть придумати щось нове.

Також окупанти розхвалюють новий комплекс РЕБ "Гарпія". За ідеєю система має глушити практично всі дрони в радіусі до 2 км, але український експерт Сергій (Флеш) Безкрестнов підкреслює, що вони просто можуть розвалитися в справжніх бойових умовах.