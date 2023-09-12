Представлено дрон Jackdaw: може нести 30 кг модулів і виконувати різні місії (відео)

Цей "одноразовий" безпілотник матиме "дорожню карту" розвитку та оновлюватиметься різними функціями, стверджують розробники.

Британська компанія QinetiQ представила на виставці DSEI 2023 у Лондоні свій багатофункціональний дрон Jackdaw ("Галка"). Як повідомляється на офіційному сайті розробників, безпілотник призначений для групових автономних операцій, включно із взаємодією екіпажу і без екіпажу. Jackdaw виконуватиме безліч завдань, включно з розвідкою, радіоелектронною боротьбою, слугуватиме повітряною приманкою і сповіщатиме про повітряні загрози.

Як заявляють розробники, Jackdaw дасть змогу збройним силам знизити оперативний ризик і збільшити бойову масу завдяки швидкому розгортанню великої кількості БПЛА в сценаріях, які наразі залежать від невеликої кількості дорогих повітряних платформ з екіпажем. Об'єднавши велику кількість Jackdaw з іншими БПЛА і платформами з екіпажем, ефективність місії підвищиться, загроза людському життю буде знижена, а вартість проведення операцій значно скоротиться.

Хоча Jackdaw призначений для багаторазового використання, недорогі одноразові характеристики дрона підвищують оперативну гнучкість, надаючи командирам можливість пожертвувати безпілотником, коли це необхідно.

QinetiQ наразі розробляє концепцію Jackdaw для чотирьох основних варіантів використання:

ISR — розвідка і збір розвідданих для підтримки ситуаційної обізнаності командирів;

електронна війна — використання електромагнітного спектра для протидії противнику;

активні та пасивні приманки — являють собою цінніші або керованіші системи для захисту життів і життєво важливих активів;

комплексне розпізнавання загроз — надання операторам інформації про загрози.

Платформа Jackdaw матиме модульну конструкцію і здатна буде вміщати 30 кг внутрішнього корисного навантаження, забезпечуючи при цьому понад три години автономної роботи в небі. Швидкість безпілотника становитиме 740 км/год, щоб не сильно відставати від винищувачів, а максимальна висота становитиме 9 кілометрів.

БПЛА Jackdaw буде доступний із середини цього десятиліття і обзаведеться ітеративною "дорожньою картою". Розробники протягом багатьох етапів вноситимуть зміни і поліпшення у свій безпілотник.

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