Як зарядити все і всюди: топ 5 моделей повербанків на різні випадки життя у 2023 році (відео)

В Україні можна недорого купити повербанки на будь-який смак, але варто вибрати відповідну ємність, потужність і функціонал.

У зв'язку з вимкненнями світла через російські обстріли в Україні стали як ніколи популярні портативні акумулятори, які частіше називають повербанками (Power Bank). Зараз існує так багато моделей усіх розмірів, характеристик і навіть кольорів, що складно обрати той, що підійде найкраще, тому Фокус відібрав 5 найкращих у різних категоріях.

Як правильно вибрати повербанк

Здавалося б, Power Bank — це просто запасна батарея, яку можна під'єднати до смартфона або інших мобільних пристроїв. По суті, так і є, але варто звернути увагу на нюанси, які можуть значно поліпшити або погіршити враження.

Ємність

Найважливіша характеристика повербанка, адже від неї залежить, скільки енергії він може накопичувати і передавати іншим гаджетам. Що більша ємність, то краще, але разом з нею зростає і розмір акумулятора. Найкраще взяти модель, яка зможе щонайменше два рази зарядити смартфон або інший необхідний пристрій. При цьому потрібно враховувати, що під час бездіяльності батарея повербанка поступово розряджається, а згодом втрачає ємність, тому краще брати з запасом приблизно в 20%.

Повербанки можуть заряджати як смартфони, так і ноутбуки Фото: Скриншот

Потужність

Для заряджання більшості пристроїв від повербанка використовують кабелі USB. Стандартний вхід USB Type-A у зовнішніх акумуляторів видає силу струму 2 ампери (А) і напругу 5 вольт (В або V), за таких умов смартфон заряджатиметься досить довго — кілька годин. Дорожчі повербанки видають напругу 9, 12, 20 або навіть більше вольт, а тому підтримують швидку зарядку потужністю від 18 до 100 Вт. Це сильно прискорює процес, але телефон теж має підтримувати таку технологію.

Потужність дуже важлива тим, кому потрібно зарядити ноутбуки. Для цього повербанк повинен мати чималу ємність, підтримувати швидку зарядку, видавати щонайменше 30 Вт (залежить від моделі комп'ютера) і мати відповідний роз'єм. Найчастіше акумулятори ємністю вище 15 000 мАг оснащені таким входом, особливо, якщо у них є USB Type-C, але не завжди. Перед покупкою варто переконатися, що повербанк досить потужний і зможе живити ноутбук, коли його не вийде підключити до розетки.

Функціональність

Сучасні повербанки сильно відрізняються один від одного за можливостями, які дарують своїм користувачам. Деякі моделі оснащені ліхтариками, які стануть у пригоді, якщо світло вимкнуть у темний час доби. Інші мають вбудовані кабелі, щоб не боятися їх забути або загубити в найбільш невідповідний момент. Корисно, якщо у повербанка є дисплей, що відображає рівень заряду у відсотках. Особливу увагу варто звернути на кількість роз'ємів різних типів і їхнє розташування, щоб заряджати одночасно кілька гаджетів. Цінним придбанням стануть зовнішні акумулятори з технологіями швидкої зарядки.

Romoss PEA60 — лідер за ємністю

У моделі хороше співвідношення якості, продуктивності та ціни. Вона оснащена містким акумулятором на 60 000 мАг, індикатором заряду, може заряджати чотири пристрої одночасно і досить швидко завдяки технології QC 3.0 і PD 3.0, але не підходить для роботи з сучасними ноутбуками. Користувачам також потрібно враховувати, що на повну зарядку повербанка піде близько 29 годин через порт з напругою 5V і 17 годин з 9V, хоча накопиченої енергії вистачить надовго.

Характеристики Voltero S50:

ємність — 60000 мАгод;

потужність — 22 Вт;

вага — 1300 г;

роз'єми — USB Type-C х1, Micro-USB х1, Lightning х1, USB х3;

ціна — 2200 грн.

Повербанк Voltero S50 оснащений ємним акумулятором на 60 000 мАг

Baseus Blade — висока потужність

Хороший вибір для тих, хто готовий пожертвувати ємністю заради потужності, компактності та невисокої ціни. 100 Вт вистачить для живлення багатьох сучасних ноутбуків безпосередньо, а не просто зарядки акумулятора. Інтелектуальна система регулює напругу для кожного під'єднаного пристрою, тому потужність розподіляється оптимально. LED-дисплей показує рівень заряду і час автономної роботи.

Характеристики Baseus Blade:

ємність — 20000 мАгод;

потужність — 100 Вт;

вага — 490 г;

роз'єми — USB (вихід) x2, USB Type-C x2;

ціна — 2300 грн.

Повербанк Baseus Blade може заряджати ноутбук безпосередньо

Anker 737 Powercore — найкращий за функціональністю

Повербанк має технологію GaNPrime і Power Delivery 3.1, які значно прискорюють зарядку. Також оснащений "розумною" системою PowerIQ 4.0, яка допомагає правильно визначити кількість енергії, необхідної для живлення підключених пристроїв. За безпеку відповідає технологія ActiveShield 2.0, що контролює температуру і вихідну потужність. Трьох роз'ємів і потужності цілком вистачає для одночасного живлення домашніх пристроїв, включно з ноутбуками, а приємний оку OLED показує стан, не витрачаючи багато енергії.

Характеристики Anker 737 Powercore:

ємність — 24000 мАгод;

потужність — 140 Вт;

вага — 630 г;

роз'єми — 2 x USB Type-C, 1 x USB Type-A;

ціна — від 6295 грн.

Повербанк Anker 737 Powercore оснащений "розумною" системою PowerIQ 4.0

Vinga Display Soft Touch — найбільш компактний

Дуже маленький повербанк з габаритами 93,6x62x23,8, який легко носити в кишені і зручно тримати в руці завдяки прогумованому покриттю Soft Touch. При цьому модель має досить містку батарею і може не раз зарядити смартфон, що сів. Виробник запевняє, що Vinga Display Soft Touch оснащений літій-полімерним акумулятором останнього покоління з низьким коефіцієнтом саморозряду, що забезпечує відсутність "ефекту пам'яті" і високу довговічність — батарея витримує до 500 циклів заряду-розряду за умови правильного поводження. Рівень заряду показує вбудований дисплей.

Характеристики Vinga Display Soft Touch

ємність — 10000 мАгод;

потужність — 10 Вт;

вага — 200 г;

роз'єми — microUSB х1, USB Type-C х1, USB (вихід) х1;

ціна — від 410 грн.

Повербанк Vinga Display Soft Touch легко носити в кишені та зручно тримати в руці

Baseus Adaman 65W — для швидкої зарядки

Досить великий повербанк, який незручно носити в кишені, зате він відмінно підійде, якщо потрібно швидко зарядити смартфон або інший пристрій. У нього є порт USB Type-C PD 3.0, потужність якого при використанні окремо може досягати 65 Вт, що дає змогу під'єднувати ноутбуки або потужні зарядні пристрої. Є також порти USB-A 1 і 2 з передовою технологією Quick Charge 4.0.

Характеристики Baseus Adaman 65W

ємність — 20000 мАгод;

потужність — 65 Вт;

вага — 450 г;

роз'єми — USB-A (вихід) x2, USB Type-C x1, microUSB x1;

ціна — 1850 грн.