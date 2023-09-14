Дрони "засліпили" ППО: як Україна знищила дорогу систему "Тріумф" в Євпаторії, — ЗМІ

Удар ракетами "Нептун" українські військові завдали вранці, спершу знищивши радари й антени комплексу, а потім вдаривши по ньому двома ракетами.

Неподалік Євпаторії (Крим) військова контррозвідка Служби безпеки України та Військово-морські сили провели успішну спецоперацію, знищивши дорогий комплекс протиповітряної оборони "Тріумф", який належав окупантам. Про це з посиланням на свої джерела у відомстві повідомило медіа "Українська правда" в четвер, 14 вересня.

Спочатку безпілотники СБУ вразили радари й антени радіолокаційних станцій, які слугували "очима" для російської системи ППО С300/400 "Тріумф". Незабаром після цього підрозділи ВМСУ двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових установках. За словами співрозмовника медіа, з яким журналісти поговорили на правах анонімності, росіян у Криму "чекають нові сюрпризи".

Зазначимо, що в Міноборони Росії інформацію про знищення "Тріумфа" поки що ніяк не коментували. Там лише відзвітували про "припинення атак" одинадцяти дронів над територією анексованого Криму минулої ночі. Про збитки внаслідок удару БПЛА не повідомлялося.

Своєю чергою СтратКом ЗСУ інформував про те, що вранці українські військові завдали удару по місцю розміщення ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" поблизу Євпаторії в тимчасово окупованому Криму.

Що відомо про комплекс ППО "Тріумф"

Це російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), зенітна ракетна система великої та середньої дальності. Контрактна вартість одного дивізіону з чотирьох машин зенітного ракетного комплексу С-400 близько 1,2 млрд. дол., або понад 115 млрд. руб.

Технічні характеристики С-400 "Тріумф"

швидкість цілі — 4,8 км/с;

інструментальна дальність радара — 600 км;

межі зони прикриття за дальністю — від 2 до 400 км;

межі зони прикриття за висотою від аеродинамічних цілей — від 0,005 до 30 км;

межі зони прикриття за дальністю від усіх доступних балістичних ракет — від 5 до 60 км;

максимальна кількість наведених на цілі ракет — 160;

готовність — 0,6 хв;

безперервна робота — 10 тис. год;

тип цілей — стратегічна авіація, літаки РЕБ, літаки-радари, тактична авіація;

самостійний рух дорогами — 60 км/год.

Нагадаємо, 14 вересня БПЛА атакували Крим. Вибухи прогриміли в районі села Затишне, де розміщена військова частина ЗС РФ №85683. Міноборони РФ стверджує, що Україна застосувала безекіпажні катери і дрони літакового типу для ударів.

Також ми писали про те, в ISW оцінили наслідки "кримської" атаки для Кремля. За словами експертів, сухий док стане тимчасово непрацездатним, поки РФ не приберуть усі уламки від ракети, вважають аналітики. Ступінь пошкодження ремонтних потужностей "Севморзаводу" невідомий.