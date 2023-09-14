Запускати БПЛА стало ще легше: як працює нова система супутникового зв'язку Gotonomi

Невеликий модуль легко встановлюється на безпілотники, щоб забезпечувати швидке і безперебійне з'єднання, він працює як з 4G, так і з GPS-сигналами.

Розробники з компанії Gotonomi минулого тижня в межах виставки Commercial UAV Expo представили мініатюрний геостаціонарний модуль супутникового зв'язку для БПЛА, який поміщається на долоні. Про це повідомляє сайт Inside Unmanned Systems.

Пристрій пропонується як універсальний модуль, що під'єднується за принципом "увімкнув і забув", і його можна навіть конфігурувати залежно від розміру, ваги та потужності, необхідних для безпілотних систем. Невеликий інтегрований блок містить радіо, модем і всеспрямовану антену. Пристрій працює в діапазоні L і може включати високошвидкісний стільниковий зв'язок 4G. Модуль повністю сумісний з GPS і комерційною мережею зв'язку Viasat Velaris, розробленою для БПЛА, що працює на базі супутникової мережі Elera.

Інженери стверджують, що створення модуля стало можливим тільки завдяки спільній праці фахівців Кембриджа і британських операторів зв'язку TTP і Viasat. У компанії TTP зазначили, що завдяки гібридному підключенню користувачі отримують перевагу високошвидкісного зв'язку 4G з низькою затримкою, підкріпленого стійким супутниковим з'єднанням практично в будь-якій точці планети. Безперебійний зв'язок також забезпечує інтелектуальна маршрутизація даних.

"Тут на виставці ми представляємо цей новий бренд і хочемо, щоб назва бренду була відома, щоб люди знали, що ми можемо створювати подібні продукти тут і зараз", — сказав Ендрю Фелл з TTP.

Так виглядає модуль Gotonomi зсередини Фото: Gotonomi

Компанія разом із партнерами вже проводить льотні випробування в Європі та США, надаючи їм обладнання та підтримку для польотів.

"Зараз ми працюємо буквально над десятком проєктів одночасно, а на наступний рік у нас більш грандіозні плани. Щоправда, негативно позначається мала кількість персоналу і глобальні проблеми з постачанням електронних компонентів", — сказав Фелл. "Ситуація потроху поліпшується, але нам все ще важко", — додав він.

Раніше Фокус розповідав, як військові готуються битися без супутникового зв'язку. Армія США передбачає конфлікти, де солдатам доведеться воювати без сучасних систем навігації, але вже шукає альтернативні технології передавання даних.