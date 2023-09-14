Проблема на всіх фронтах: експерт розкрив критично важливу втрату ЗС РФ (фото)

Російські війська використовують китайські радіостанції "Азарт" для зв'язку з авіацією і навіть для перемовин з екіпажем броньованої техніки, проте майже половина їхніх запасів опинилася в руках ЗСУ.

Під час бойових дій українські бійці захопили багато військових радіостанцій "Азарт", через що у російської армії почалися великі проблеми зі зв'язком. Про це написав військовий і фахівець із радіоелектронної боротьби Сергій (Флеш) Бескрестнов у своєму Telegram-каналі у вівторок, 12 вересня.

За словами військового, бійці ЗС РФ втратили практично половину радіостанцій "Азарт", які стоять на балансі. Він уточнив, що свого дорогого обладнання росіяни спочатку позбулися під час відступу в Київській і Харківській областях, а потім на всіх ділянках фронту.

"Чому в армії РФ погано зі зв'язком? Та вони примудрилися передати нам, напевно, половину своїх дорогоцінних "Азартів". І це не "Мотороли", це — військові радіостанції, за ціною десятки тисяч доларів за одиницю. У нас їх стільки загалом по країні, що можна напевно бригаду оснастити", — написав Бескрестнов.

Технічні характеристики рації Р-187-П1 "Азарт"

виробник — НВО "Ангстрем" (Китай);

діапазон частот — 27 МГц-520 МГц;

вихідна потужність — потужність 4 Вт;

акумулятор — 3,6 вольта;

час роботи акумулятора — 12 Ач.

В іншому пості Сергій Бескрестнов описав особливості рацій "Азарт". За його словами, у станції звичайний, не кодований режим роботи в аналоговому режимі на нижньому УКХ діапазоні 27-50 МГц. Вони підтримують як режим АМ, так і FM — росіянам це необхідно для зв'язку з їхнім старим парком рацій у танках і БТР типу Р-123, Р-173.

"Азарт" може зв'язуватися з українськими та російськими військовими льотчиками в діапазоні 118-134 МГц. Вона також працює на частотах старих супутників NATO SATCOM і її можна використовувати в ЗСУ для екстреного відкритого зв'язку. "Азарт" дає змогу слухати ще й короткі хвилі, у нижній і верхній бічній смузі, радіомовну станцію в АМ і радіостанції FM.

Для російського "Азарту" доступна псевдовипадкова перебудова робочої частоти (ППРЧ). Це метод передачі інформації по радіо, особливість якого полягає в частій зміні опорної частоти. Частота змінюється відповідно до псевдовипадкової послідовності чисел, відомої як відправнику, так і одержувачу. Рація може здійснювати 20 тисяч "стрибків" за частотами на секунду. Це й ускладнює пеленгацію, придушення і дешифрування зв'язку. Однак "Азарту" в цьому випадку можна завадити: достатньо придушити GPS і ГЛОНАСС і змусити противника використовувати ручну синхронізацію, за якої кількість "стрибків" значно зменшується.

Також у рації є багато можливостей на кшталт Bluetooth, інфрачервоного порту, обміну повідомленнями та координатами, передавання даних на низькій швидкості та навіть можливість роботи в приватній мережі GSM 1800 без SIM-карт. Два "Азарти" можуть працювати як ретранслятор у повноцінному режимі. А один "Азарт" може працювати в цифровому режимі прямо з БПЛА Орлан-10 як ретранслятор з рознесенням за часовими слотами для інших радіостанцій свого типу.

У ЗСУ накопичилося багато трофейних російських рацій "Азарт" Фото: Сергій Флеш/ Telegram У ЗСУ накопичилося багато трофейних російських рацій "Азарт" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

У серпні експерт розповів про те, що РФ може прослуховувати рації ЗСУ. Багато командирів ставлять наявність засобів зв'язку вище, ніж їхню безпеку, і вибирають ненадійні канали, запевняє Сергій Флеш.

Ми також писали про те, що в грудні 2022 року британські військові закупили найбільшу партію радіостанцій для поліпшення зв'язку між підрозділами. Рішення було ухвалено на основі українського досвіду на війні, який показав важливість наявності зв'язку між військовими. Це зумовлено тим, що постачання радіостанцій L3Harris Technologies для ЗСУ показали високий результат. Бійці можуть залишатися на зв'язку попри російські спроби його заглушити.