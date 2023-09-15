Роботів THeMIS озброїли бойовими дронами-мисливцями: чому вони потрібні Україні (відео)

Тепер платформа може не тільки перевозити вантажі, а й атакувати ворога безпілотниками завдяки спеціальній пусковій установці.

Естонська компанія Milrem Robotics представила на військовій виставці DSEI 2023 у Лондоні оновлений варіант наземної безпілотної платформи THeMIS Combat, що застосовується в Україні, оснащеної засобами запуску дронів-камікадзе HUNTER 2-S. Про це повідомляє сайт Zawya.

В оновленій конструкції THeMIS здатний запускати дрони-камікадзе HALCON HUNTER 2-S. Це автономні безпілотники, оснащені передовим штучним інтелектом для виконання скоординованих завдань у зграї. Вони здатні самостійно слідувати плану польоту, координувати свої дії з іншими дронами та розпізнавати ворожі цілі для знищення. HUNTER 2-S має корисне навантаження 2 кг, крейсерську висоту 500 м, крейсерську швидкість 90 км/год і запас ходу 45 хвилин.

THeMIS з установкою для запуску дронів-камікадзе Фото: Milrem Robotics

Роботизована платформа THeMIS пересувається зі швидкістю 20 км/год і може нести на собі вантаж масою понад 1,2 тонни. У машини гібридний двигун, від якого вона забезпечується автономністю на 15 годин або на 1,5 години у варіанті підживлення від батарей. Платформа оснащена різними датчиками, зокрема інфрачервоним (MIL-STD-810G) і тепловізором. Варіанти використання платформи дуже широкі: від евакуації поранених і доставляння боєприпасів до встановлення на неї різних бойових модулів.

"Базовий варіант THeMIS призначений для розвідки, спостереження і рекогносцировки, а наша нова машина призначена для бойових дій, — сказав сайту Defense News Герт Ханкевітц, директор з маркетингу та експортного контролю Milrem Robotics. — Війна в Україні є причиною зростаючого інтересу до баражуючих систем боєприпасів, і це наша відповідь на зростаючий попит на такі рішення".

Дрон HALCON HUNTER 2-S і пускова установка Фото: Скриншот

Він додав, що роботи THeMIS постачаються не тільки в Україну, їх також закуповують армії Австралії, Франції, Німеччини, Індії, Індонезії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Саудівської Аравії, Іспанії, Таїланду, Великої Британії та США. За допомогою нового продукту Milrem Robotics сподівається отримати нові замовлення і розширити свою міжнародну присутність.

Випробування платформи THeMIS

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