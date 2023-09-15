"Обманули користувачів": прокуратура звинуватила Google у таємному стеженні

За версією слідства, компанія різними способами шпигувала за власниками гаджетів навіть після вимкнення функції "Історія розташування".

У США проти Google подав позов генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта, який звинувачує компанію у відстеженні місцезнаходження користувачів без їхнього відома та згоди. Про це повідомляє The Guardian.

Прокурор дійшов висновку, що компанія ввела в оману користувачів, переконавши, що вони мають більше контролю над інформацією про своє місцезнаходження, ніж насправді.

"Наше розслідування показало, що компанія Google говорила своїм користувачам, що вона більше не буде відстежувати їхнє місцезнаходження, якщо вони відмовляться від цього, але робила протилежне і продовжувала відстежувати пересування своїх користувачів заради власної комерційної вигоди. Це неприйнятно, і ми притягаємо Google до відповідальності", — йдеться в заяві Бонта.

Як стверджують в Офісі генпрокурора, Google не визнає жодної провини в рамках врегулювання, проте компанія погодилася виплатити 93 млн доларів компенсації.

Також генпрокурор зазначив, що Google "обманювала користувачів щодо їхньої можливості відмовитися від реклами, орієнтованої на їхнє місцезнаходження". Адже, за їх словами, після відключення функції "Історія розташування" компанія продовжувала стежити за користувачами іншими способами, зокрема, за їх активністю в мережі та додатках.

Нагадаємо, що 10 серпня Google почав закривати для підсанкційних компаній із РФ продукти Workspace — пошту, "Google Документи", "Google Диск" та інші. У результаті ті компанії, які не скопіювали свої робочі документи та ділове листування на інші ресурси, втратили важливу інформацію.