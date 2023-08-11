Google блокує свої сервіси в РФ: росіяни втратили пошту і важливі документи

Офіційна причина блокування продуктів — розсилка спаму від компаній, проте експерти пов'язують її з антиросійськими санкціями.

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Google у ніч на 10 серпня почав закривати для підсанкційних компаній із РФ продукти Workspace — пошту, "Google Документи", "Google Диск" та інші. Про це пише російський засіб масової інформації "Комерсантъ" із посиланням на свої джерела.

У результаті ті компанії, які не скопіювали свої робочі документи та ділове листування на інші ресурси, втратили важливу інформацію. Крім того, представники малого та середнього бізнесу, які у РФ найчастіше використовували у своїй роботі сервіси Google, втратили доступ до ділової пошти. До слова, експерти, які поспілкувалися з журналістами видання, розповіли, що 30% компаній РФ продовжують вести свій документообіг на сервісах американської компанії.

Один із респондентів медіа на правах анонімності розповів про те, що російський бізнес попереджали про можливу втрату ділової інформації, яка міститься на сервісах Google. Однак ті до останнього не хотіли переходити на російський "Яндекс", продовжуючи користуватися вже звичним сервісом.

Директор з продуктів "МойОфис" Євген Фенюшин, з яким також поспілкувалися медійники, підтвердив, що представникам бізнесменам дійсно було зручніше використовувати сервіси американського Google, ніж їхнього вітчизняного "Яндекса". Цьому навіть не завадила доктрина про імпортозаміщення, якої останнім часом дотримуються в Росії у зв'язку з жорсткими санкціями.

Зі свого боку ще один анонімний співрозмовник видання заявив про те, що Google не тільки заблокував Workspace для компаній, які потрапили під санкції, але ще й зробив це без попередження.

Зазначимо, що офіційне пояснення блокування, яке надав Google — це спам-повідомлення, які нібито виходили від російських бізнес-компаній.

Нагадаємо, на початку липня "Роскомнадзор" заявив про намір зламати "Гугл" у Росії. У відомстві заявили, що в зарубіжному сегменті інтернету функціонують понад 10 сервісів, які постійно сканують і виявляють уразливості російських систем, а інформацію використовують зловмисники для комп'ютерних атак на інфраструктуру.

Раніше Роскомнадзор розпорядився, що у РФ з 1 березня під забороною використання в державних і деяких приватних структурах Росії опинилися такі месенджери та сервіси, як: Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Skype, Discord, Snapchat, Threema і WeChat.