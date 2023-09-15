Рознесуть ЗС РФ гранатометами: Україні передадуть унікальні дрони Cerberus GHL (відео)

Новий безшумний, але смертоносний дрон тактичної вогневої підтримки Cerberus GHL посилить ЗСУ, стріляючи різними типами боєприпасів.

Українські військові отримають безпілотники Cerberus GHL від Skyborne Technologies, оснащені спеціальними гранатометами. Про це пише Courier Mail, посилаючись на генерального директора компанії-розробника Майка Кріга.

Безшумний і смертоносний дрон тактичної вогневої підтримки Cerberus GHL поповнить запаси зброї України у квітні 2024 року. Поки ж, за словами Майка Кріга, він перебуває на стадії розроблення для армій Великої Британії, США та Австралії й, можливо, для випробувань автономної зброї та штучного інтелекту в рамках другого компонента AUKUS.

"Це шпигунська технологія в небі, яку піхота, що перебуває під обстрілом на лінії фронту, може використати для уражання у відповідь — вона може знищити цілі загони, — заявив гендиректор, — Нічого подібного немає, і на відстані 150 метрів від цілі він безшумний і смертоносний, і скоро буде випущено нову версію з інфрачервоним світлом для виявлення супротивника в темряві. Його можна носити в солдатському рюкзаку, і воно дасть Україні більше сил у боротьбі з Росією".

Майка Кріга також цитує сайт Австралійського Виробничого форуму (Australian Manufacturing Forum). Він уточнив, що Cerberus також має безліч переваг перед баражувальними боєприпасами, особливо за вартістю пострілу, оперативною гнучкістю і здатністю проводити оцінку бойових пошкоджень із самої збройової платформи. Завдяки гранатометам він набагато точніший за БПЛА-бомбардувальників, що скидають боєприпаси з великої висоти.

Що відомо про Cerberus GHL

Як вказує виробник на офіційному сайті, безпілотник оснащений п'ятизарядним 40-мм гранатометом HAVOC, Це система озброєння з електронним управлінням і швидкістю 120 пострілів за хвилину, яка приймає стандартні гранатометні боєприпаси НАТО та дає змогу прикривати наземні підрозділи вогнем з повітря.

Під час місій можна використовувати різні боєприпаси, вибираючи потрібний варіант прямо в польоті. Наприклад, димова граната позначить позицію противника, світло-шумову гранату можна запустити у вікно під час штурму, а стандартний осколково-фугасний заряд можна використати проти легкоброньованих транспортних засобів і бійців, які зібралися. І все це — під час однієї місії.

"Більшість наших клієнтів вказали на недоліки перевіреного однозарядного прототипу "Цербера", тому ми прислухалися. Cerberus GLH поставляється з нашим спеціальним гранатометом HAVOC з електронним управлінням. Ви отримуєте п'ять стандартних 40-мм набоїв для влучання в ціль", — говорив про свою нову розробку в березні 2021 року співзасновник і генеральний директор Skyborne Майкл Кріг.

Cerberus GLH може використовуватися повторно, перезаряджатися і має додаткову перевагу, що полягає в можливості виконувати оцінку бойових ушкоджень. Для цього безпілотника характерні:

частковий захист від води та пилу (IP54);

резервна інтелектуальна акумуляторна система;

збільшений час польоту;

підвищена стійкість до віддачі.

Цей БПЛА тактичного рівня вогневої підтримки залишається найлегшим дроном багатозарядної вогневої підтримки на ринку, його вага становить менш як 14 кг. Техніку можна дістати з солдатського рюкзака і відправити в політ за лічені хвилини.

У більшості випадків повітряна вогнева підтримка тактичного рівня здійснюється за принципом "вистрілив і забув" (наприклад, баражувальні боєприпаси, керовані міномети), є дорогою та обмежується одноразовим застосуванням. Cerberus GLH ефективний по різних цілях, включно з легкою бронетехнікою, і може вирішувати протипіхотні завдання з мінімальним супутнім збитком. Крім того, після бою оператор зможе використовувати Cerberus GLH для проведення оцінки бойових пошкоджень (BDA) для критично важливих цілей за межами прямої видимості (BLOS), і все це з укриття.

Весь планер може нахилятися вгору і вниз, що дає змогу направляти довгі корисні вантажі, усуваючи необхідність в окремому великому громіздкому підвісі.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що ЗСУ передають розвідник-трансформер Vector. Головною особливістю цього типу БПЛА є можливість трансформації безпілотника в мультикоптер. Це дає змогу збільшити спектр завдань, для яких можна використовувати цей літальний апарат.

А в середині серпня США відправили Україні сотні мінідронів. В Україні вже активно застосовують БПЛА Switchblade, Phoenix Ghost, Altius-600, Jump-20, Hornet, Puma, Scan Eagle і Penguine. Вони дають змогу завдавати точних ударів і витісняти окупантів у різних умовах.