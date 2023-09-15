Точний удар під башту: дрон ЗСУ знищив російський танк за $3 млн (відео)

Оператор безпілотника уразив танк противника дроном, після чого у військової техніки загорівся боєкомплект.

Український дрон-камікадзе ліквідував танк російських окупантів Т-72 на Запорізькому напрямку. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 15 вересня.

Михайло Федоров опублікував відеокадри, на яких показано розправу дрона з танком. Бронетехніка окупантів була захована в посадці. Саме туди оператор безпілотника відправив ударний дрон. БПЛА влучно вразив свою ціль, вдаривши Т-52 у вразливу зону — під вежу. Танк спалахнув і через кілька секунд у ньому почав детонувати боєкомплект.

"Поразка — спільна робота ударної роти БПЛА 110 бригади ТрО і 10 ТВЗ Держспецзв'язку", — підписав політик відео.

Михайло Федоров уточнив, що знищений ударним безпілотником танк обійшовся російським військовим у $3 млн. Віцепрем'єр-міністр також додав, що армія українських дронів розростається з кожним днем, і безпілотників у майбутньому стане ще більше.

Що відомо про танк Т-72, який вразили українські дрони

Наймасовіший танк другого покоління. Прийнятий на озброєння у Збройних Силах СРСР у 1973 році. Т-72 розроблений і вироблявся Уралвагонзаводом у Нижньому Тагілі. Зараз бронетехніку використовує російська армія у війні проти України.

Т-72 має класичне компонування, з розміщенням моторно-трансмісійного відділення в кормовій, бойового — в середній, а відділення управління — в лобовій частині машини. Екіпаж танка складається з трьох осіб: механіка-водія, навідника і командира, який також виконує функції заряджаючого після витрачання боєзапасу в автоматі заряджання. Основним озброєнням Т-72 була 125-мм гладкоствольна гармата Д-81ТМ. З гарматою спарений 7,62-мм кулемет.

Танк може по дну долати річки глибиною до 6 метрів. Для подібних заходів проводять герметизацію танка: встановлюють гумові прокладки на люки, чохол-колпак у ствол знаряддя і клапанну коробку на вихлопну трубку двигуна.

Нагадаємо, 14 вересня дрони ЗСУ розправилися з "Примарним гонщиком" і "хробаком". За один день операторам БПЛА вдалося вразити одразу два танки ЗС РФ, один з яких обійшовся російській армії в $3 млн.

Крім того, наприкінці серпня ЗСУ завдяки волинській теробороні та FPV-дронам знищили танк Т-72. А бійці зуміли вчасно зафіксувати пересування важкої бронетехніки окупантів. Артилеристи та оператори FPV-дронів отримали відповідну інформацію та знищили техніку.