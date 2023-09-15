"Серйозний виток еволюції": Чмут розповів, чи замінять морські дрони Україні флот

За словами директора фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, катери-камікадзе можна фактично назвати продуктом війни, який чудово справляється зі своїми завданнями. Водночас у дронів є свої обмеження, які створюють низку проблем.

Українські морські дрони стали серйозним проривом, адже після повномасштабного вторгнення Україні необхідно було придумати ефективне озброєння, яке здатне протидіяти росіянам. Про те, чи зможуть вони потопити весь російський флот розповів директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, передає видання "Факти" 15 вересня.

За його словами, українські морські дрони можна фактично назвати продуктом війни. Спочатку було кілька ініціатив, які поступово переросли в компанії, що вже конкурують між собою і створюють ефективні катери-камікадзе.

Після кожної атаки українська сторона робить висновки, як найкраще застосовувати морські дрони.

"Щоразу ми робимо висновки щодо тактики, технічної частини, виявляємо якісь проблеми, усуваємо їх. Умовно кажучи, кожен місяць, кожні півроку ми еволюціонуємо в цьому процесі. Ті вироби, які в нас були на вересень-жовтень минулого року, і ті вироби, які є на вересень цього року, — це серйозний виток еволюції", — йдеться в повідомленні.

Окремо Тарас Чмут наголосив, що російські окупанти почали боятися атак з боку України, адже це може статися непомітно і в будь-який момент. Як приклад було наведено удари по кораблях Чорноморського флоту та інші атаки в Чорному морі. У зв'язку з цим вони почали покращувати свої ешелони захисту.

При цьому, такий вид озброєння не може повноцінно замінити морський флот, адже на кораблях лежать не тільки завдання вогневого ураження.

"Флот — це про можливість перенесення сили з однієї точки в іншу, і її застосування там. Флот — це економіка, геополітика, дипломатія, торгівля і три точки, тому що довго можна дописувати", — продовжить Тарас Чмут.

Також українські морські дрони не зможуть повністю потопити і Чорноморський флот РФ, адже в них є свої обмеження. Приміром, коли катер-камікадзе перебуває в морі в режимі очікування, то він продовжує споживати паливо, навіть якщо йдеться про мінімальну кількість. Він не може там перебувати місяцями.

Іншою проблемою є той факт, що їх досить легко виявити в морі, тому й не завжди вдається успішно атакувати російські військові об'єкти.

"Проблема в тому, що якщо його виявляють на кораблі або катері, то зі штатного кулеметного або артилерійського озброєння внаслідок не дуже великої швидкості самого катера знищують. Якщо його виявляє авіація, то відбувається те саме. Вертольоти — одна з найбільших загроз для таких катерів. Коли він на воді, і рухається, то добре помітний через слід", — підсумував Тарас Чмут.

Нагадаємо, 13 вересня повідомлялося, що фахівці показали, як працюють надводні морські дрони України. Такі апарати розвивають швидкість у 80 км на годину, а їхня вартість становить 250 тисяч доларів.