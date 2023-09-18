"Ідіть за дроном": аеророзвідники за допомогою БПЛА врятували життя двом військовим (відео)

Одному з військових дрон доставив воду і маршрут, яким можна було дістатися до позицій ЗСУ, а тяжкопораненому бійцю безпілотником передали ще й ліки.

Аеророзвідники з добровольчого підрозділу "Група Махно" бригади "Кара-Даг" Національної гвардії за допомогою квадрокоптера допомогли двом пораненим бійцям із танкової бригади Збройних сил України, яких виявили з повітря в зоні бойових дій на Запорізькому напрямку. Відповідне відео опублікувала у Facebook громадська організація "Хортицька варта" в понеділок, 18 вересня.

Бійці з 1-ї танкової бригади ЗСУ опинилися за кілька сотень метрів від ворожих позицій, а один із них був важко поранений. Щоб допомогти військовим, аеророзвідники скористалися квадрокоптером, до нього прикріпили пластикову пляшку з водою і записку зі словами: "Пийте воду і йдіть за дроном. Там наші". На наступних кадрах військовий втамував спрагу і за якийсь час дістався до позицій ЗСУ.

До пораненого бійці аеророзвідники також спрямували дрон, він ніс пляшку з водою, ліки (парацетамол) і маршрут, щоб дістатися до своїх. Безпілотник успішно скинув свій вантаж, а потерпілий український боєць почав поповзом рухатися в тому напрямку, який вказав літальний апарат.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що безпілотник завадив "ухильникам" виїхати з України. БПЛА допоміг прикордонникам вирахувати автомобіль, у якому троє чоловіків разом із водієм намагалися виїхати до Молдови. За допомогою дрона прикордонники змогли оперативно виїхати навперейми світло-зеленому легковому автомобілю і змусити його зупинитися.

А наприкінці липня ЗМІ писали про те, що в Італії поліцейський дрон допоміг спіймати палія. За даними поліції, дрон виявив теплову аномалію — фігуру, яка рятується від пожежі, що зароджується, на мотоциклі через віддалене поле.