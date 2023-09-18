Унікальний циклороторний дрон почав випробування на повітрі: у чому його особливість (відео)

Циклороторні двигуни забезпечують безпілотникам максимальну маневреність і простоту управління.

Компанія CycloTech почала льотні випробування на відкритому повітрі свого унікального циклороторного безпілотника за технологією "Bumblebee 2.0". Про це повідомляється на офіційному сайті розробників.

Тестовий зразок, який розпочав свої випробування, оснащений чотирма циклороторами CR42 і вдосконаленою системою управління польотом. На найближчі місяці заплановані демонстрації унікальних можливостей CycloRotor з вектором тяги на 360° і систематичне розширення діапазону польотів, стверджують інженери.

Головна мета цих тестів — отримати сертифікат на новий тип двигуна, який можна використовувати в різних конструкціях дронів. Наразі вже існує понад 500 різних концепцій вертикального зльоту і посадки (VTOL) для аеротаксі та дронів, але інженери пропонують своє бачення двигунів майбутнього.

CR42 — це повністю електричний циклоротор з електродвигуном і коробкою передач в якості трансмісії. В основі маневреності лежить запатентована механічна конфігурація і система управління.

Розробники вважають, що їхні циклоротори стануть у пригоді і для маленьких дронів, і для аеротаксі Фото: CycloTech

Двигун містить кілька паралельних лопатей, що обертаються навколо центральної осі обертання. Тяга створюється суміщеним потоком повітря через ротор, що виходить від кожної лопаті, і періодичною зміною кута його нахилу протягом одного обороту. Індивідуальний кут нахилу лопатей контролюється певним механізмом кроку. Зазвичай кожна лопать механічно з'єднана з центральною маточиною за допомогою шатуна. Величину тяги ротора та її напрямок можна безпосередньо контролювати за допомогою ексцентрикового положення цієї маточини. Це забезпечує простий і швидкий спосіб керування вектором тяги рухової установки.

Принцип роботи циклороторного двигуна

CycloTech пропонує рішення з прямим і миттєвим контролем величини та напряму тяги по повному колу в 360° — вгору, вниз, вперед, назад — тоді як всі інші рухові системи в основному можуть тільки штовхати або тягнути безпілотник в одному напрямку. Це дає виробникам транспортних засобів безпрецедентну свободу в проєктуванні та експлуатації літаків і дронів вертикального зльоту і посадки.

Випробування прототипу з циклороторними двигунами

Раніше Фокус повідомляв, що інженери створили незвичайний круглий дрон. Він вміє котитися та облітає перешкоди.