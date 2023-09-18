Морський безпілотник SD 1045 пережив ураган і потрапив до Книги рекордів Гіннесса (відео)

12 морських безпілотників Explorer SD 1045 зараз досліджують поверхню океанів, допомагаючи з'ясовувати причини появи ураганів і попереджати про них.

Автономна морська безпілотна платформа Saildrone Explorer SD 1045 удостоїлася потрапити в Книгу рекордів Гіннесса як перша у світі платформа, яка виміряла швидкість вітру урагану, побувавши в його епіцентрі. Про це повідомляють на сайті компанії-розробника Saildrone.

Автономний човен провів 24 години всередині урагану "Сем" 4-ї категорії, доставивши перший у світі відеозапис зсередини сильного урагану, що мчить через Атлантичний океан. Проходячи через стіну урагану, SD 1045 виміряв швидкість вітру у 203,22 км/год, і цей показник визнали найвищим у світі серед усіх, зареєстрованих безпілотними надводними транспортними засобами.

Показання, які передав Saildrone Explorer SD 1045 Фото: Saildrone

"Ми пишаємося тим, що розробили морський безпілотник, здатний працювати в найекстремальніших погодних умовах на Землі та надавати дані, які можуть допомогти поліпшити розуміння цих потужних штормів", — сказав засновник і генеральний директор Saildrone Річард Дженкінс.

Б'ючись із потужними хвилями та сильними вітрами зі швидкістю понад 200 км/год, автономний безпілотник SD 1045 не лише вижив, а й зібрав важливі дані про фізичні взаємодії між океаном та атмосферою, які засвідчили, що солоність може зіграти роль у створенні шторму. Ця платформа має довжину 7 метрів і вітрило заввишки 5 метрів, схоже на крило літака, яке забезпечує рух уперед. Подібні безпілотні платформи сьогодні використовуються для моніторингу екстремальних погодних умов, як-от місія NOAA Atlantic Hurricane, і оснащені більш коротким і міцнішим "ураганним" крилом, спеціально розробленим, щоб протистояти умовам усередині тропічного циклону.

Функціонал морської платформи Saildrone Explorer SD 1045 Фото: Saildrone

Цього літа в гавань повернулася чергова платформа SD 1045, одна з 12 машин, задіяних у місії 2023 року. Вона дислокується біля узбережжя Південної Кароліни в особливо складній зоні океану, де відносно мілководдя поєднується з сильними теплими течіями Перської затоки. Потік води підживлює бурі, що проходять у регіоні. Національний центр ураганів включив спостереження SD 1045 у свій бюлетень від 30 серпня, коли тропічний шторм Ідалія пройшов над Південною Кароліною.

Технологія крил Saildrone була натхненна ще одним світовим рекордом — на суші. Засновник і генеральний директор Saildrone протягом 10 років працював над тим, щоб побити світовий рекорд швидкості на суші для вітряних транспортних засобів. Після успішного досягнення нового рекорду 2009 року Дженкінс застосував розроблену ним інноваційну технологію крильового вітрила в автономному вітрильному транспортному засобі, яким став Saildrone SD 1045.

Той самий легендарний Saildrone SD 1045, який побував і вижив в епіцентрі урагану

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