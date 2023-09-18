Тепер можна озброїти ракетами: інженери поліпшили передовий дрон США MQ-4C Triton

Нові датчики дадуть змогу перетворити MQ-4C Triton із розвідувального на ударний, вважає військовий експерт Кріс Осборн.

Відомі розвідувальні дрони США MQ-4C Triton оснастили датчиками та сенсорами нового покоління, які дадуть їм змогу запускати ракети і керовані бомби. Про це у своїй статті для Warrior Maven пише президент Центру військової модернізації Кріс Осборн.

Військово-морському флоту протягом багатьох років було зрозуміло, що "Тритон" не є збройною платформою. Але модернізація безпілотника новими датчиками для розвідки та наведення покращують його можливості під час у бойових операціях на далеких відстанях, даючи змогу не тільки вести розвідку, а й наносити удари, вважає експерт. Хоча "Тритон" уже виконує важливі завдання з наведення зброї, інновації розширюють його можливості під час відстежування цілей, передачі інформації та навіть атаки. З огляду на технічні досягнення в галузі управління і контролю, наведення на ціль і розвідки, дрон, подібний до "Тритона", може стати дуже цінним для армії США, вважає президент Центру військової модернізації.

З огляду на це, ВМС цілком можуть одного разу озброїти "Тритона" ракетами Hellfire, Maverick Rockets, Hydra 70 або навіть плануючими бомбами. Системи наведення на ціль будуть значно поліпшені завдяки інтеграції нових обчислювальних технологій і технологій управління та контролю, оскільки алгоритми з підтримкою штучного інтелекту зможуть інтегрувати, організовувати й аналізувати дані, що надходять із датчиків, для швидшого прицілювання.

Оснащення дрона MQ-4C Triton Фото: Northrop Grumman

Технологічні удосконалення "Тритона", мабуть, вказують на тверду рішучість ВМФ додати більше "Тритонів" у майбутньому і застосовувати платформу протягом десятиліть, пише Осборн. Крім того, цей безпілотник зможе працювати в режимі "земля-повітря" і швидко обмінюватися з іншими БПЛА, надводними кораблями та навіть винищувачами чутливими даними, які потрібно дуже оперативно обробляти.

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