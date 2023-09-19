"Це єдиний захист": Ілон Маск зізнався, що хоче зробити X повністю платним

X, раніше відомий як Twitter, залишається безоплатним, хоча пропонує додаткові функції за платну підписку. Власник компанії Ілон Маск розповів, що це може змінитись.

Соцмережа X, відома також користувачам за попередньою назвою — Twitter, може стати платною для усіх користувачів. Таким чином керівництво сподівається побороти створення ботів для інформаційного впливу. Відповідними планами поділився власник компанії Ілон Маск, як передали 19 вересня у BBC.

"Ми переходимо до невеликої щомісячної оплати за користування системою", — сказав він.

У ЗМІ зазначили, що наразі незрозуміло, наскільки "тверді" ці плани. За час правління компанією, Маск вже запровадив платний покращений сервіс X Premium. Його користувачам надано більше функцій, зокрема можливість писати більші публікації та краще просування їх від платформи. Проте частина користувачів досі використовує безплатний X.

Попри те, що компанія має фінансовий інтерес у платних підписках, мільярдер завіряє, що мета полягає не у цьому. Зі слів бізнесмена, нововведення має розв’язати проблему з ботами.

"Створення бота коштує дрібні копійки. Але якщо комусь навіть доведеться заплатити кілька доларів або щось подібне, якусь незначну суму, ефективна вартість ботів буде дуже високою", — пояснив Маск.

Він зазначив, що хоче, щоб користувачі платили "лише невеликі гроші", та шукає дешевші варіанти.

"На мій погляд, це насправді єдиний захист від величезних армій ботів", — додав мільярдер.

Журналісти припустили, що X ризикує втратити велику частину користувачів, якщо стане платним. Це помітно вплине на доходи компанії, переважну більшість яких становить заробіток з реклами.

Нагадаємо, 23 липня соціальна мережа Twitter офіційно стала X. Ілон Маск на власній платформі відповів користувачам, що тепер "твіти" варто іменувати не інакше як "екси" або "ікси". Також змінився і логотип, відома блакитна пташка була замінена мінімалістичним зображенням однієї літери.

1 вересня журналісти інформували, що політика власника X Ілона Маска призвела до кращого поширення російської пропаганди. Мільярдер пом'якшив правила розміщення контенту і скоротив штат співробітників служби безпеки.