Відволікти і знищити: Росія хоче використати проти ЗСУ нові дрони-пустушки "Лодырь"

Безпілотник дешевий у виробництві та може перебувати в режимі сну перед атакою протягом кількох тижнів.

У Росії розробили безпілотник із назвою "Лодырь", який має на фронті відволікати українські системи розвідки. Про це Дмитро Кузякін — гендиректор Центру комплексних безпілотних рішень (ЦКБР), де й розробили техніку, — розповів у коментарі ТАСС.

Він розповів, що ЦКБР розробило комплекс "Лодырь", який відволікає на себе системи радіоелектронної розвідки противника на час бойового застосування справжнього FPV-розрахунку.

"В ефірі робота комплексу не відрізняється від реальної FPV-системи. Кілька таких "Лодырей" надійно прикривають роботу розрахунку та збільшують час для безпечного бойового застосування", — заявив Дмитро Кузякін.

Він наголосив, що ці безпілотні літальні апарати автономні та можуть перебувати в режимі сну перед атакою протягом кількох тижнів. Кузякін також зазначив, що такий дрон-обманка дешевий у виробництві, але дає змогу зберегти живу силу, в якій, імовірно, РФ відчуває нестачу.

"Сам факт того, що російські військовослужбовці ризикують щоразу, коли виходять на застосування бойових FPV-систем, змушує нас шукати засоби гарантування безпеки особового складу", — резюмував гендиректор ЦКБР.

Зазначимо, що українські інженери також працюють над макетами популярної військової техніки, які б відволікали супротивника та змушували його даремно витрачати боєприпаси. В Україні вже роблять безпілотні манекени у вигляді танків Leopard. Автономний активний манекен німецького танка вже створюють на базі звичайного вантажного автомобіля. Завдяки вантажівці та системі дистанційного керування він вільно переміщатиметься по полю бою.

Також нагадаємо, що 1 серпня російські ЗМІ повідомили про те, що ударний дрон нібито уразив український зенітний ракетний комплекс IRIS-T SLM. Однак самі росіяни звернули увагу, що на відео немає детонації, а "ЗРК" розгойдує від удару дрона. У підсумку з'ясувалося, що на відео було зняте ураження макета.