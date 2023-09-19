Ухилятися стане складніше: які дані військовозобов'язаних потраплять до електронного реєстру

Згідно з новим законопроєктом, до реєстру потрапить інформація з Міносвіти, МВС, Мін'юсту, ДПС та інших державних структур. Наприклад, про право на носіння зброї.

До електронного реєстру військовозобов'язаних, проєкт закону про який було зареєстровано у Верховній Раді, інформацію вноситимуть одразу з кількох міністерств. Про це йдеться в тесті документа, який було опубліковано на офіційному сайті ВРУ в понеділок, 18 вересня.

Як вважають автори, електронний реєстр полегшить облік призовників, військовозобов'язаних і резервістів, а також поліпшить взаємодію між держреєстрами, адже інформація передаватиметься автоматично. Згідно із законопроєктом, дані про особу людини, яка підлягає мобілізації в Україні, збиратимуть одразу з кількох відомств. Як пише "Судово-юридична газета", завдяки цьому ТЦК буде легше відшукати та призвати ухильників.

Міністерство охорони здоров'я

Профільне міністерство має надати до майбутнього реєстру дані про номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти призовників, військовозобов'язаних і резервістів, а також відомості про стан здоров'я. Цю інформацію людина озвучує, коли заповнює декларацію зі своїм "сімейним" лікарем. Крім того, свою особисту інформацію люди залишали лікарям під час вакцинації від коронавірусу. Нагадаємо, що кілька років тому вони були потрібні для того, щоб людина могла завантажити свій сертифікат у смартфон за допомогою адміністративного мобільного застосунку "Дія".

Міністерство внутрішніх справ

Це відомство насамперед передає відомості про наявність чи відсутність судимості у призовника. Крім того, для електронного реєстру важлива інформація про те, чи має людина дозвіл на володіння і користування зброєю. Також МВС ділитиметься інформацією про посвідчення водія на право керування транспортним засобом.

Міністерство юстиції

Якщо Верховна Рада і президент підтримають новий закон, то від Мін'юсту вимагатимуть відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню. До таких в Україні належать:

виконавчі листи та накази, що видаються судами в передбачених законом випадках на підставі судових рішень;

судові накази;

рішення і постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях у випадках, передбачених законом;

виконавчі написи нотаріуса;

свідоцтва комісій по трудових спорах, які видаються на підставі відповідних рішень таких комісій;

постанови державних виконавців про стягнення виконавчого збору, постанови державних виконавців або приватних виконавців про стягнення витрат виконавчого провадження, про накладення штрафу, постанови приватних виконавців про стягнення основної винагороди;

постанов органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення;

рішення інших державних органів та рішень Національного банку України, які законом визнані виконавчими документами;

рішення Європейського суду з прав людини, а також рішення інших міжнародних юрисдикційних органів у випадках, передбачених міжнародним договором України;

рішення (постанови) суб'єктів державного фінансового моніторингу (їх уповноважених посадових осіб).

Міністерство освіти

Це відомство повинно буде подати для електронного реєстру такі дані:

відомості про освіту та спеціальність;

відомості про проходження освітніх курсів;

відомості про освіту та спеціальність;

відомості про проходження освітніх курсів і курсів підвищення кваліфікації.

Державна податкова служба

Це відомство подає інформацію про зайнятість призовника зайнятості (до цієї інформації входять код підприємства, місце роботи, посада), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (або інформацію про те, що людина відмовилася від його присвоєння у випадках, прописаних у відповідних законах).

Інші держструктури

Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба України та Державна міграційна служба подають шляхом електронної взаємодії держателя реєстру, тобто Міноборони, визначені законом відомості щодо всіх громадян України віком від 17 до 60 років.

Своєю чергою інші державні органи-держателі (розпорядники, адміністратори) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних — відомості щодо володіння іноземними мовами; відомості щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби; військово-облікові ознаки; висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи) тощо.

Зазначимо, 19 вересня Фокус писав про те, навіщо влада намагається покарати українців за кордоном. Йдеться про те, що в Україні створять "реєстр ухильників" і ті, хто виїхав за кордон за фальшивими довідками, після повернення додому зіткнутися з юридичними проблемами. Але за словами експертів, покарати таких порушників у правовому полі практично неможливо.

А кількома днями раніше в Міністерстві оборони України повідомили, до яких даних військовозобов'язаних із держреєстрів ТЦК отримають доступ. Єдиний державний реєстр призовників поповниться інформацією з баз даних Мінфіну, МВС, Міносвіти та реєстру судових рішень