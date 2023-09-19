У Китаї створили батарею для енергетичної зброї: витримує 8000 циклів перезарядки

Батарея 40165 створена на звичайній лінії виробництва акумуляторів для електромобілів без використання особливих технологій.

Створена китайськими вченими конденсаторна батарея 40165 може стати першою у світі, яка забезпечить армію КНР енергетичною зброєю, випробуваною на початку місяця. Про це пише South China Morning Post.

Дослідники заявили, що цю особливу батарею вдалося створити на звичайній лінії для складання автомобільних батарей для електрокарів. Це свідчить про те, що зростаюча автомобільна промисловість Китаю сприятиме розробці зброї наступного покоління.

На думку команди вчених, очолюваної молодшим дослідником Янгом Цзявейєм з Університету електронних наук і технологій, батарея 40165 може стати першою у світі, яка виділятиме енергію так само швидко, як суперконденсатор. Батарея заснована на революційній конструкції і має рекордну щільність потужності, яка раніше вважалася неможливою. Вона може вивільнити всю свою енергію за час від 12 до 36 секунд, а повна перезарядка займає всього три хвилини.

Одна батарейка 40165 має розмір приблизно з невелику банку для напоїв. Випробування засвідчили, що він може працювати за температури до мінус 60°C і мати термін служби до 8000 циклів перезаряджання, що значно вище, ніж у більшості літієвих батарей.

Видання пише, що китайська індустрія високошвидкісних залізниць виробляє високопродуктивні суперконденсатори для деяких із цих видів зброї, але, хоча вони мають швидкий розряд, вони можуть зберігати лише невелику кількість енергії. Щоб забезпечити багаторазове спрацьовування під час бою, ці конденсатори зазвичай повинні працювати з традиційним акумуляторним блоком — гібридною структурою, яка є складною, громіздкою, дорогою та іноді нестабільною.

Нова батарея 40165 може зменшити розмір і вагу наявних джерел енергії для зброї на дві третини, що є "революційним інженерним досягненням", кажуть дослідники. Хоча батарея вимагала перевинаходу літієвої технології, всі кроки вчених були засновані на базових можливостях основної виробничої лінії в Китаї.

"Виробничий процес охоплює виробництво целюлози, нанесення покриття, прокатку, різання, намотування, зварювання, впорскування, формування і сортування за потужністю. Це звичайна технологія літієвих батарей без будь-якого спеціального процесу, готова до масового виробництва", — каже Янг Цзявей.

Дослідники заявили, що акумуляторну батарею можна масштабувати для задоволення енергетичних потреб різних систем озброєння. Вони також очікують, що ця технологія знайде застосування в цивільних цілях, наприклад, у важких транспортних засобах, яким потрібно багато енергії.

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