У Китаї випробували найпотужнішу у світі електромагнітну гармату : чим вона небезпечна (відео)

Китайська команда розробила розумний снаряд, оснащений датчиками, екранованими від електромагнітних завад, що дає їм змогу збирати якісніші дані.

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Китай розпочав випробування найпотужнішої електромагнітної гармати. Про це повідомляє медіа South China Morning Post.

За наявними даними, ВМС Китаю проводять випробування найпотужнішої у світі котушкової гармати — типу зброї з електромагнітним приводом, здатної запускати снаряди з дуже високою швидкістю і точністю. За словами вчених, які брали участь у випробуваннях, електромагнітна пускова установка, вперше представлена публіці, розігнала снаряд вагою 124 кг (273 фунти) до швидкості 700 км/год (435 миль/год) менш ніж за 0,05 секунди.

Це був найважчий снаряд, використаний в експерименті з котушковою гарматою. Хоча точні розміри й максимальна дальність дії зброї залишаються засекреченими, снаряд, що рухається з такою швидкістю, може уразити ціль, яка перебуває на відстані кількох кілометрів.

Очікується, що така зброя може здійснити революцію в способах ведення воєн, даючи змогу завдавати швидших, точніших і руйнівніших ударів по цілях. Також повідомляється, що такі гармати зможуть запускати ракети та відправляти супутники в космос.

У майбутньому розробники мають намір створити знаряддя з електромагнітною котушкою, здатне розігнати снаряд до початкової швидкості 1000 м/с, що дасть змогу уражати цілі на дальності 100 км.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Китай успішно випробував і розгорнув нову гіперзвукову ракету DF-27. Журналісти навели інформацію зі "злитих" секретних документів і повідомили, що нова китайська ракета здатна пролетіти до 8 000 км і проти неї безсилі системи оборони США.

Цього ж місяця в Китаї випробували електромагнітний пістолет для поліцейських. Зброя призначена для боротьби з масовими заворушеннями і тому стріляє боєприпасами у вигляді монет для меншого проникаючого ефекту. Розробники стверджують, що скорострільність пістолета може досягати кількох тисяч пострілів на хвилину.