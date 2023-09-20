Більше, ніж уся Європа: скільки Україна платить за Starlink і чому його нічим замінити

Українці оплачують зі своїх гаманців послуги зв'язку для понад 100 тисяч терміналів, тому Ілону Маску невигідно блокувати супутниковий інтернет у країні.

Україна поки що не має альтернативи супутниковому інтернету Starlink від SpaceX, яким активно користуються бійці Збройних сил на фронті. Таку думку висловив голова парламентського підкомітету з питань кібербезпеки Олександр Федієнко, написавши пост на своїй сторінці у Facebook.

Скільки терміналів Starlink є в Україні

Олександр Федієнко вивчив інформацію з відкритих джерел і дійшов висновку, що зараз в Україні перебуває приблизно 140-150 тисяч терміналів супутникового інтернету Starlink. Цю цифру йому також підтвердили фахівці центру підтримки компанії-постачальника. Як допомогу міжнародні партнери надали Україні приблизно 45 тисяч терміналів Starlink із передплаченим зв'язком. А ось інші термінали, кількість яких перевищує 100 тисяч, купували волонтери та меценати, відповідно, абонентську плату також покривають вони.

Як термінали потрапляють в Україну

Українські юридичні компанії не мають права купувати термінали Starlink. Тому вони завозяться в країну за "сірою" схемою: спочатку техніка прибуває до Польщі, а потім її передають в Україну. Однак тут теж є свої ризики.

"Нещодавно промайнула інформація, що нібито з першого жовтня, компанія SpaceX заблокує будь-яку мобільність наявних терміналів. А для того, щоб залишитися мобільним треба перейти на інший тарифний пакет", — написав Олександр Федієнко.

Зазначимо, що на офіційному сайті SpaceX інформації про зміну умов обслуговування поки що не було. Якщо відомості виявляться правдивими, то українці можуть отримати не тільки значне збільшення абонентської плати за користування супутниковим інтернетом, а й цілі території, де не буде взагалі ніякого покриття.

Скільки українці платять зараз за користування за Starlink

Прості українці у вигляді меценатів і волонтерів на місяць витрачають приблизно 10 млн доларів на те, щоб супутниковий інтернет функціонував.

"Ця цифра складається з вартості пакета, і вартості на проведення валютної операції, (ми платимо з гривні на долар), а це також накладні витрати", — пояснив голова парламентського підкомітету з питань кібербезпеки.

На думку Олександра Федієнка, зараз компанія Ілона Маска отримує тільки від однієї України більше грошей за супутниковий інтернет, ніж платять усі європейські країни, які вже також купили термінали Starlink (їх у Європі налічується приблизно 80 тисяч).

"На мій погляд, Україна у вигляді громадян платить більше грошей компанії SpaceX, ніж уся Європа разом узята. Можемо говорити, що ми є найбільшим клієнтом компанії. Тому мені іноді дивно, коли нас намагаються обмежити у використанні терміналів Starlink", — висловив свою думку експерт.

Чи є альтернатива послугам SpaceX

Федієнко зазначає, що зараз у нас в країні фактично немає альтернативи супутниковому інтернету. Якщо говорити про системи, які перебувають на геостаціонарній орбіті, вони вже не зможуть задовольнити платформи, які використовуються в умовах сучасних реалій.

Замінити компанію Маска на ринку супутникового інтернету міг би її конкурент — OneWeb. Однак цей провайдер має дуже обмежені місткості в мережі.

"Він може покрити якийсь відсоток потреби як альтернатива, але це дійсно вкрай маленький відсоток", — наголосив експерт.

Нагадаємо, кількома днями раніше в Мінцифри виправдали Ілона Маска після скандалу зі Starlink. Віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров нагадав, що Ілон Маск свого часу передав Україні велику партію систем зв'язку, життєво необхідних ЗСУ.

Нагадаємо, що 7 вересня з'явилася інформація про те, що інженери Ілона Маска у 2022 році зірвали атаку ЗСУ морськими дронами біля узбережжя Криму. А віддав такий таємний наказ сам мільярдер. За словами журналістів, він був під враженням після розмови з російським керівництвом і вкрай побоювався, що після атак на Крим Росія відповість ядерним ударом.