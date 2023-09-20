Системи РЕБ SKYctrl збили 90% російських дронів в Україні: виробник розкрив деталі

Розробники стверджують, що комплекс добре показав себе проти 10 000 різних БПЛА, з якими українці стикаються щомісяця.

Польська компанія Advanced Protection System на виставці озброєнь DSEI 2023 у Лондоні заявила, що її системи радіоелектронної боротьби SKYctrl змогли знищити 90% російських дронів, які окупанти використовували проти ЗСУ. Про це пише Shephardmedia.

Подробиці про кількість систем, що перебувають на озброєнні української армії, і про те, скільки саме і яких БПЛА росіян було нейтралізовано радіолокаційними системами SKYctrl, не розголошуються. Але директор з продажу APS Арун Арумугам заявив на виставці, що РЕБ компанії можна ефективно використовувати для відбиття нальотів 10 000 БПЛА, з якими Україна стикається щомісяця.

"Ми можемо інтегрувати в SKYctrl нові електрооптичні, радіочастотні та акустичні детектори для підтримки радарів. SKYctrl спроєктований так, щоб бути модульним, тож у разі пошкодження компонента його можна легко замінити, а час налаштування становить менше ніж п'ять хвилин", — сказав Арумугам.

За його словами, Україна отримала перші РЕБ ще півтора року тому і компанія намагається постійно модернізувати SKYctrl, щоб забезпечити більшу дальність дії та більш м'які варіанти посадки ворожих дронів, щоб ними можна було користуватися для своїх цілей.

Мультисенсорна система захисту від дронів SKYctrl цілодобово виявляє, відстежує і знешкоджує БПЛА. Доступна в стаціонарному, мобільному та автомобільному варіантах. Система контролює повітряний простір незалежно від погоди та умов навколишнього середовища. Під час живої демонстрації в штаб-квартирі поліції штату Мічиган цей засіб РЕБ був єдиним, хто відстежував усі дрони.

Система використовує радіохвильовий детектор, камери з можливістю повороту, нахилу і масштабування, і радіоглушники на 20 діапазонів: ISM, VHF, UHF, GSM, UMTS, LTE, GNSS, WiFi та UKF. Вихідна потужність, залежно від діапазону, в межах 10 Вт — 140 Вт.

Раніше Фокус повідомляв, що військові США хочуть отримати ранці з системами РЕБ. Перший прототип планують створити вже через 9 місяців, а сам проєкт оцінюють у $1,5 мільйона.